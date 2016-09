Rajoy se muestra con fuerzas y Sánchez apela una vez más al 'Gobierno del cambio'

El día después, todo sigue igual. O parecido. Mariano Rajoy no tiene ninguna intención de ceder el turno y así se lo ha trasladado a su Comité Ejecutivo Nacional. En un encuentro orientado a mantener las filas del partido prietas en torno al presidente, el líder del PP ha reivindicado su «derecho a gobernar», pese a las dos votaciones de investidura fallidas en el Congreso, y ha abogado por preservar «con todo el empeño» el pacto suscrito con Ciudadanos.

Pedro Sánchez, por su parte, continúa en el 'no', aunque en un enroque más laxo: «Lo visteis ayer, con una mano Mariano Rajoy señalaba al PSOE diciendo que éramos responsables de su fracaso político al no concitar la mayoría suficiente como para poder pactar la investidura y con la otra nombraba a José Manuel Soria candidato al Banco Mundial», ha reprochado para asegurar que «Rajoy no tiene remedio. ¿Qué más razones necesitamos para ponernos de acuerdo y poner fin al fracaso de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno?», ha preguntado dirigiéndose de nuevo a «todas las fuerzas del cambio», a las que anima a buscar un acuerdo que logre sacar a los populares del Gobierno antes de que sean inevitables unas terceras elecciones en diciembre.

Reafirmación

Al día siguiente de la fallida investidura, las principales fuerzas políticas españolas parecen más ocupadas en reafirmarse en los argumentos que enconan una interinidad, que supera ya la duración media de los nuevos contratos laborales que se firman en España, que en explorar decididamente nuevas vías.

Y eso que la controvertida designación al Banco Mundial del dimitido ministro José Manuel Soria por mentir sobre sus cuentas personales en paraísos fiscales parecía ayer que daría munición para el combate dialéctico. Perfil bajo para todos. Nadar y guardar la ropa en el sábado anterior al inicio de la campaña autonómica del 25 S en Euskadi y Galicia.

Precisamente en Vitoria ha estado Albert Rivera. El líder de Ciudadanos ha arremetido contra el PNV. Ha reprochado que os nacionalistas vascos no se impliquen en la gobernabilidad de España y que digan que el resto del Estado «se apañe». «Les importa poco o nada que este país tenga un gobierno y estabilidad», ha criticado en un acto de su partido en la capital vasca.

Una capitalidad que ha recibido el aval del propio lehendakari, Íñigo Urkullu, que en otro acto de precampaña, en el mismo escenario, ha reivindicado a Vitoria como capital y ha anunciada que “mejorará” el canon de cinco millones anuales que el Gobierno vasco entrega a la ciudad por un acuerdo de la pasada legislatura entra Javier Maroto y Patxi López.

El reloj sigue en marcha y las palabras no terminan de dar paso a los hechos para lograr una candidatura a presidente de Gobierno que goce de la confianza de las Cortes españolas. Las elecciones están en el aire. La Navidad está más cerca que ayer, quién sabe si menos que mañana.