Rajoy baraja no someterse a una investidura en octubre si se mantiene el bloqueo

Mariano Rajoy esta vez sólo necesita más ‘síes’ que ‘noes’ en favor de su candidatura, pero con toda probabilidad el Congreso se opondrá hoy a la reelección del presidente del Gobierno en funciones. La votación, la segunda de la semana, podría ser, además, la última ocasión para ver al líder del PP debatir en las Cortes en la actual legislatura. Así lo contemplan en La Moncloa, donde el entorno del jefe del Ejecutivo se plantea no concurrir en octubre a otra sesión de investidura si el bloqueo persiste y no hay garantías de éxito.

En realidad, nunca estuvo en los planes del dirigente popular acudir al hemiciclo y facilitar que el debate se convirtiera en una especie de moción de censura. En los últimos ocho meses una máxima ha guiado la actuación de Rajoy: a la investidura sólo se va para ganar. Únicamente la presión de Ciudadanos, que a mediados de agosto condicionó toda negociación a marcar una fecha en el calendario, obligó a ceder al presidente, que el martes exponía sin ganas ni esperanzas su programa de Gobierno en el Congreso.

Los populares creen que un mal resultado socialista empujaría a sus críticos a plantarse frente a Sánchez

Un día después, se activó el «reloj de la democracia». Desde el miércoles a las 20.05 horas los grupos parlamentarios cuentan con dos meses para resolver su cometido antes de que las Cortes se disuelvan y se convoquen nuevas elecciones. Una vez activado el plazo, en el PP entienden que ya no hay necesidad de hacer pasar a su líder por el mismo trance.

Para analizar esta situación, Rajoy ha convocado mañana a su comité ejecutivo nacional en la calle Génova. Horas antes de volar hacia la cumbre del G-20 en China, el presidente de los populares dará a los suyos las pautas a seguir en esta nueva fase en la que, según fuentes del partido, no se plantea tirar la toalla hasta agotar todas las posibilidades. Lo advirtió él mismo el pasado lunes, tras el encuentro con Pedro Sánchez que el secretario general de los socialistas tildó de «prescindible». «Seguiré intentándolo con el PSOE ahora, después de la primera votación y, si fuera necesario, tras la segunda, porque es la llave», anticipó el líder del PP.

Sin contactos

En las últimas veinticuatro horas, sin embargo, no se han producido contactos para intentar sacar adelante la votación de mañana. Entre los populares se ha instalado la resignación y, dada la rotundidad del ‘no’ de Sánchez a una investidura del PP, han renunciado a intentos de acercamiento que intuyen estériles. «No hemos cambiado nuestra tesis ni nuestra posición y mantendremos todos los contactos que ellos (los socialistas) quieran, pero en los últimos tiempos he tenido la desgracia de comprobar que hay demasiadas llamadas nuestras que no son atendidas», reprochó en el Congreso el portavoz parlamentario de los populares, Rafael Hernando.

El Rey evitó intervenir de inmediato en la anterior investidura La previsible investidura fallida de Mariano Rajoy en la votación de hoy obligará de nuevo al Rey y las diferentes fuerzas políticas a plantearse qué pasos se deben dar en los dos meses que fija la Constitución española antes de la convocatoria de unas terceras elecciones el próximo diciembre si no prospera ninguna alternativa de gobierno. En la fallida investidura de Pedro Sánchez del pasado 4 de marzo, Felipe VI no volvió a llamar a los partidos a una tercera ronda hasta el 25 de abril, justo una semana antes de que expirara el plazo de los dos meses. Dos días después, el Rey convocó los comicios.

La sensación en las filas del PP es que «vamos hacia unas terceras elecciones», con el riesgo que conlleva la convocatoria de unos comicios de resultado imprevisible, aunque admiten que aún hay algunas equis de la ecuación por despejar. En primer lugar, recuerdan la importancia de las convocatorias electorales del día 25 en Galicia y País Vasco. Por otro lado, confían en los movimientos internos que se puedan producir en el PSOE en el momento en el que se convoque el comité federal.

La hipótesis que barajan es la de que un mal resultado de los socialistas en las urnas empuje a los sectores críticos a plantarse frente a Sánchez. Y esperan, escépticos, que, pese a los cálculos electorales que puedan estar haciéndose en el PSOE, federaciones como la extremeña o la andaluza se posicionen a favor de facilitar el Gobierno a Rajoy. Esto significa que en la composición del PP, las opciones de su candidato vuelven a quedar en manos de terceros.

Del mismo modo, los populares podrían transitar la vía del PNV pasado el 25-S. Pero, aunque es una puerta que el partido no desea cerrar, algunos como Hernando ven «imposible» pactar con los nacionalistas vascos mientras reclamen un referéndum de autodeterminación.

Cualquier otro escenario ni tan siquiera se maneja. Así, la posibilidad de que Rajoy ceda el paso a un candidato popular más atractivo y con menos carga a sus espaldas, queda hoy por hoy totalmente descartada.