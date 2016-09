Los acusados de la violación en los Sanfermines mantienen que hubo consentimiento

Los cinco acusados de participar en la violación que tuvo lugar el pasado 7 de julio en Pamplona han declarado hoy por videoconferencia desde las respectivas cárceles por espacio de más de cuatro horas. En su declaración han mantenido, según los abogados presentes, que hubo consentimiento por parte de la denunciante.

El abogado de la joven madrileña no ha querido estar presente en la declaración de los encausados, si bien ha considerado que se trata de "una estrategia procesal" de la defensa ya que cuando fueron detenidos se acogieron a su derecho de no declarar. Para el abogado de la joven, Carlos Bacaicoa, se han prestado a declarar ahora, casi dos meses después de los hechos, "para mantener unas manifestaciones comunes, no discordantes".

En este sentido, el abogado de José Ángel Prenda, uno de los acusados, ha afirmado al finalizar la declaración que los cinco han mantenido "un coherencia absoluta" y que "han explicado su verdad".

Sobre los vídeos que los propios acusados grabaron, el abogado ha asegurado que muestran el consentimiento, algo que choca con el auto del juez que lleva el caso, que en el momento de confirmar el encarcelamiento de los acusados afirmó que el vídeo era una de las pruebas concluyentes que demostraba que se habían producido unos hechos de extrema gravedad, ejecutados en grupo y de manera reiterada, con múltiples penetraciones.

El abogado defensor ha hecho un llamamiento a la presunción de inocencia y ha pedido que "no se haga un juicio paralelo". En su opinión, ha quedado clara la "absoluta inocencia" de los acusados y ha pedido su puesta en libertad porque "tienen sus domicilios y su vida en Sevilla y no pueden destruir pruebas".

En la misma línea la abogada de otros dos de los acusados ha afirmado antes de que declararan que "hay muchas pruebas por llegar que pueden generar una duda razonable respecto a que las relaciones fueron consentidas".