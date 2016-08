Ortuzar acusa a Rajoy de «pisotear y negar la nación vasca»

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido este jueves al aspirante del PP a Moncloa, Mariano Rajoy, de que él mismo se ha «encargado» de «hacer imposible» un acuerdo con el PNV al defender que «la unidad de España se cimente pisoteando y negando la nación vasca». En una entrevista a Radio Euskadi, el máximo dirigente de la formación jeltzale, ha asegurado que su partido ya ha anunciado «claramente qué es lo que va a pasar, lo que queremos que pase en Euskadi y lo que va a pasar con nuestra posición en Madrid» durante la segunda votación de la sesón de investidura.

«Lo dije claramente el otro día en Zarautz (durante el inicio del curso político de la formación), 'no' ayer, 'no' cuando sea la segunda votación, y también 'no' después de las elecciones», ha puntualizado. Según ha recordado, el PNV ya ha dicho «muy claro lo que va a pasar», porque sabe «distinguir muy claramente» la situación política «de un país y de otro país». «Y nosotros no vamos a vincular la gobernabilidad de Euskadi a nuestra posición en Madrid, ni al revés», ha advertido.

Ortuzar ha apuntado que el propio Mariano Rajoy «se ha encargado de que sea imposible» un acuerdo del PNV para su investidura. «No es que nosotros hayamos tenido que pensar mucho, debatirnos entre qué es mejor por responsabilidad o por mantenernos fieles a nuestro ideario», ha añadido.

El líder nacionalista ha asegurado que el candidato popular, el día de su discurso de investidura, «situó su modelo de país, de Estado y su nación en las antípodas de nuestro modelo de Estado, país y nación». «Hizo un canto en la unidad de España, que entendemos que defienda, pero no puedo aceptar es que la unidad de España se cimente pisoteando y negando la nación vasca», ha criticado. Por ello, ha puesto en duda que sobre esa base el PNV pueda «construir algo con Rajoy».