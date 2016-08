Otegi: «Soy el candidato de EH Bildu digan lo que digan los tribunales»

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi, ha insistido hoy en que va a ser el candidato «porque he sido elegido por las bases y voy a liderar este proyecto digan lo que digan los tribunales españoles, no aparecer en las listas no le invalida a uno en términos políticos».

En declaraciones a Onda Vasca, Otegi ha subrayado que es el candidato de EHBildu «y voy a hacer la campaña». Hoy precisamente se presenta el recurso de EH Bildu ante el juzgado del contencioso administrativo contra la decisión de la Junta electoral que ha sacado a Otegi de las listas.

Según Otegi, el Constitucional «puede decidir que no esté en las listas, no que yo no pueda debatir con el resto de candidatos».

Otegi ha defendido que EH Bildu está «tratando de eludir este debate sobre su inhabilitación, porque es estéril. Queremos hacer un debate político y defender la propuesta que hice el sábado anterior» -de acuerdos a PNV y Podemos-.

La propuesta se basa en «terminar con los recortes, soberanía y salida sin herir a nadie a los presos y el desarme; yo quiero debatir de eso. Con todos, especialmente con el lehendakari, de los problemas de este país, que son muchos y graves». Otegi ha insistido en que no hace falta ser candidato oficialmente para debatir con el lehendakari, «donde quiera y cuando quiera, me da igual en una universidad o e un plato de televisión».