Urkullu denuncia la «grave» situación en Madrid y la «liquidación del espíritu de la Transición»

El lehendakari Iñigo Urkullu ha denunciado esta mañana la «gravísima» situación de bloqueo político en Madrid, que ha identificado con una crisis del modelo de Estado forjado hace cuatro décadas, y ha advertido de que, incluso aunque se lograra formar gobierno tras el previsible fracaso de la investidura de Mariano Rajoy que arranca hoy, no procuraría la «estabilidad» necesaria en un contexto de «incertidumbre» económica. «Asistimos a una liquidación del espíritu de la Transición», ha lamentado el lehendakari, que ha presidido la tradicional primera reunión del consejo de Gobierno tras las vacaciones de verano en el palacio Miramar de San Sebastián.

Una cita que este año no marca tanto el inicio del nuevo curso político como el arranque de la campaña de las elecciones autonómicas vascas del 25-S, una fecha a partir de la cual el lehendakari pasará a estar en funciones y a ejercer como candidato del PNV a la reelección. En su comparecencia, y ante las especulaciones de un posible cambio de cromos con el PP tras los comicios autonómicos vascos y gallegos -que permitiera a Rajoy ser investido presidente en caso de que los populares vascos fueran necesarios para su designación como lehendakari-, Urkullu ha dejado claro que no se puede exigir «la misma responsabilidad» a los partidos nacionalistas que a los «de ámbito estatal», que, son, a su juicio, los que deben en primera instancia resolver la papeleta de la gobernabilidad. «Los nacionalistas hemos hecho un papel de Estado desde la Transición hasta el día de hoy. Han cumplido y se han visto despreciados», ha enfatizado el lehendakari.

Con ese «desprecio», Urkullu se ha referido al «incumplimiento» del autogobierno «37 años después» y a la ausencia de un sistema de garantías bilaterales que garantice el cumplimiento de lo pactado en el Estatuto de Gernika. «Se ha violado el espíritu de la Transición», ha insistido, al tiempo que ha recordado que partidos como el PP han pactado en el pasado con fuerzas nacionalistas vascas y catalanas y hoy «vetan cualquier avance» competencial en un Estado «compuesto y complejo» como el español.

Urkullu ha negado, en todo caso, que las elecciones autonómicas vascas vayan a verse «condicionadas» por la larga interinidad en España, sin visos de resolverse antes de la cita con las urnas en Euskadi. «Lo que si me preocupa es que la ciudadanía esté hastiada de tantos procesos electorales continuados», ha reconocido el jefe del Ejecutivo de Vitoria, que no ha querido valorar tampoco la posibilidad de que la convocatoria de terceras elecciones generales le ate las manos a la hora de negociar la gobernabilidad en Euskadi tras el 25-S. Habrá que atenerse primero a «los resultados», ha dicho, y después practicar el diálogo «con todos», algo a lo que el PNV, ha subrayado, está dispuesto.

Respuesta a Otegi

El lehendakari también ha respondido a Arnaldo Otegi, que, tras la confirmación de su exclusión de las candidaturas de EH Bildu por parte de la junta electoral, insinuó que Urkullu no debería presentarse si él es finalmente inhabilitado. Urkullu ha dicho que la actual situación es fruto de las decisiones que ha ido adoptando la izquierda abertzale, en referencia a su estrategia de no recurrir en enero para que el futuro político de su candidato se dirimiera en plena precampaña vasca. Y ha recordado que siempre se ha pronunciado en contra de «las causas y de las consecuencias» del caso Bateragune y que en Euskadi ha habido «otras inhabilitaciones», como la del expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, precisamente por preservar «la soberanía parlamentaria» y no proceder a la disolución del grupo de la izquierda abertzale por mandato judicial.