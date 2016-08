Jonan Fernández dice a los sindicatos de la Ertzaintza que considerar a Cabacas una víctima política no implica «culpabilidad»

a mi la verdad que me parece excesivo. Mas cuando aun hay secreto de sumario y no ha habido juicio ni condena. Y si no fue un pelotazo, que? quien se echa atrás?...En mi opinión, habeis mediatizado tanto la muerte de este chaval que se os ha ido de las manos y no pensais en sus padres, que han perdido a su único hijo y de eso uno no se recupera en la vida....Y todo por política, ni mas ni menos, por vuestros intereses.

Ojala se celebre el juicio pronto, que salga a la luz la verdad, y que sus padres puedan descansar