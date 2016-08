Otegi a Urkullu: «No me presentaría si no dejaran concurrir a otro candidato»

El candidato a lehendakari por EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que, si él fuera Iñigo Urkullu, no se presentaría como candidato a lehendakari si no dejaran presentarse a otro candidato de otro partido como aspirante a presidente del Gobierno vasco. «Estas elecciones no pueden estar sometidas al chantaje de una institución ajena al país que decide quién se puede presentar», ha señalado, en alusión «al Gobierno de España».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Otegi ha señalado «que la más alta magistratura de este país, en este caso de estos tres territorios (de la Comunidad Autónoma Vasca), algo tendrá que decir sobre la posibilidad o imposibilidad de que un compatriota o un conciudadano que no está en sus tesis ideológicas y políticas, al que se quiere someter a un juicio más o menos judicial, que es más político que judicial y al se le quiere impedir concurrir a unas alecciones».

«Si yo fuera lehendakari de este país y el Gobierno de España decidiera que hay algún candidato de otra formación política que no puede concurrir, yo estaría dispuesto, incluso a no presentarme», ha indicado.

Preguntado por si pide a Urkullu que suspenda las elecciones, Otegi ha manifestado que él no le pide «nada», sino que sólo le dice lo que él haría y lo que él haría sería decir que «estas elecciones no pueden estar sometidas al chantaje de una institución ajena al país que decide quién se puede presentar».

Precisamente ha catalogado ese debate como «estéril», al considerar que interesa «embarrar el terreno» y alejar las miradas de lo que realmente EH Bildu «quiere poner encima de la mesa, que no es otra cosa que los problemas de nuestro país».

«Hasta el final»

Por otra parte, Otegi ha asegurado que «encabezará las listas electorales de su partido hasta el final», porque «no hay razones jurídicas que le imposibiliten como candidato». «El debate no es Otegi si o Otegi no, sino democracia sí o democracia no», ha afirmado el líder abertzale.

El candidato de Bildu apunta a una maniobra de distracción por parte de las otras formaciones para que «los proyectos presentados por su formación no se lleven adelante». Un futuro que, para Otegi, pasa «por una reforma laboral y social» en el País Vasco a partir de una soberanía «que signifique que los vascos puedan decidir por sí mismo aquí y ahora». «No hay debate identitario, sino de cómo vivir mejor», ha señalado.

Por último, Arnaldo Otegi ha augurado «un buen resultado a la izquierda soberanista» en las próximas elecciones de septiembre y ha tendido la mano a las formaciones de dicha corriente ideológica para llevar a cabo «proyectos para beneficiar a la ciudadanía vasca». Además, ha calificado el pacto a nivel estatal entre PP y Ciudadanos como la representación del «continuismo y del capitalismo devastador».

Así, si fuera lehendakari, sus dos primeras decisiones serían llamar a todos los agentes sociales y políticos a reflexionar sobre un nuevo contrato social para lograr un territorio libre de recortes sociales, y en segundo lugar, «un gran pacto para conseguir la soberanía».

Preguntado por la no disolución de ETA, Otegi ha comentado que «se nos exigió el fin de la violencia y hemos contribuido a ello. Aún así, no me dejan presentarme a elecciones. ¿Qué pasó con los que decían que sin violencia todos los proyectos políticos eran posibles?»

Otegi ha comentado que «sin duda son necesarios más pasos», pero ha matizado que «son las élites que gobiernan el Estado las que están haciendo todo lo posible para que el desarme de ETA no se pueda producir, porque estaban mucho más cómodas en la situación anterior».