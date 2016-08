Patxi López anima al PP a negociar con el PNV

El secretario de Acción Política y Ciudadanía de los socialistas y expresidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, ha advertido este sábado en Santander que el PSOE no se va a "doblegar" y ratifica que su partido no apoyará, pese a las "presiones", la investidura de Mariano Rajoy, al que insta a negociar y buscar acuerdos con el PNV para poder ser de nuevo presidente. "Me parecería bien que explorara esa vía, que se sentaran y que negociaran y que incluso pudieran acordar", ha afirmado López, que cree que "todo parece indicar" que habrá acuerdo PP-Ciudadanos en "las próximas horas".

El socialista ha insistido en que su partido "no va a avalar" con su voto un Gobierno 'popular' porque, a su juicio, "eso significaría blanquear o indultar" a un PP "sumido en una corrupción obscena por la que nunca ha querido asumir ninguna responsabilidad" y "obviar", "pasar por alto" u "olvidar" los recortes brutales de Rajoy y los efectos de sus políticas.

"A nosotros no nos han votado los ciudadanos y las ciudadanas para esto. Ni un solo voto socialista fue para que nos convirtiéramos en el salvavidas o la muleta de Rajoy, sino justo para lo contrario, para que cambiáramos esas políticas y significáramos una enmienda a la totalidad a las políticas de la derecha", ha subrayado el expresidente del Congreso de los Diputados en un encuentro con los medios tras reunirse con dirigentes del PSOE cántabro.

Tras subrayar que la responsabilidad de buscar acuerdos para un Gobierno corresponde al PP, le ha pedido que "se siga moviendo, negociando y buscando en sus entornos otros apoyos", del mismo modo que, según ha recordado, hicieron los 'populares' para conformar las Mesas del Congreso y el Senado. "Que siga buscando en esa dirección y no intentando presionar a un PSOE que es el principal referente de la oposición", ha dicho López tras insistir que en el PSOE no van "a apoyar a un presidente que ni política, ni social, ni éticamente es el que necesita España".

A preguntas de los periodistas, López ha asegurado no tener constancia de que se haya producido la llamada de Rajoy al líder de los socialistas, si bien ha insistido en la disponibilidad de los socialistas a "hablar", si ésta se produjera.