Iglesias insta al PSOE a aclararse «de una vez»

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado al PSOE a que aclare "de una vez" la postura que mantendrá en una investidura del PP al mismo tiempo que ha avisado de que las "peleas internas" de los socialistas "dificultan" las negociaciones que puedan surgir tras la investidura "fallida"" de Mariano Rajoy.

"Lo que pone en dificultades las negociaciones ulteriores (a la investidura de Rajoy) es que haya un partido en el que hay luchas internas", ha señalado en declaraciones en Cadena Ser recogidas por Europa Press, precisando que entre los socialistas "hay sectores" que quieren que el PSOE faciliten un Gobierno del PP frente a otros que prefieren negocie "otra opción" con Podemos, y otros que abogan por que haya terceras elecciones.

Iglesias ha insistido en que el PSOE de Pedro Sánchez "tiene una opción diferente" a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy con su abstención en una investidura. En cualquier caso, ha instado a los socialistas a "decir la verdad" sobre su postura porque no es compatible que, de manera simultánea, mantengan el 'no' al PP y digan que no quieren terceras elecciones.

En esta línea, el dirigente de Podemos se ha referido a "las peleas internas" del PSOE para exigirles que "dejen de marear a los ciudadanos". "Y si efectivamente lo que desean es explorar una alternativa con nosotros lo celebraré", ha apuntado al respecto.

Aunque ha rechazado querer "interferir" en los debates internos del PSOE, ha confirmado que habló por teléfono con Sánchez sobre la posibilidad de conformar una alternativa de izquierdas, hecho que el propio PSOE desmintió en un comunicado. A su juicio, si los líderes de la segunda y tercera fuerza política dialogan, "es evidente que en algún momento" conversaron sobre el "escenario siguiente" al fallo de la investidura del PP. "No quiero que mis declaraciones se vuelvan a convertir en un problema para el PSOE", ha añadido.

Una alternativa al PP

En cualquier caso, Iglesias ha insistido al PSOE que negocie "una alternativa" al PP con la formación morada, los nacionalistas vascos y los catalanes, pese a que ha admitido la corrupción de Convergencia (CDC), refundada como Partido Demócrata Catalán (PDF), "partido heredero" de la corrupción de Jordi Pujol. "Para sacar adelante una investidura es evidente que habría que buscar un acuerdo con fuerzas políticas del ámbito catalán y del ámbito vasco", ha señalado, defendiendo que esta opción "sería preferible" a que "el partido de la corrupción (el PP) siga gobernando en España".

Pero interpelado sobre la corrupción que afecta a la familia Pujol y a la antigua Convergencia, se ha limitado a decir que los dirigentes de Podemos son "poco sospechosos" de tener actividad con dicho partido independentista y ha añadido que para la formación morada "la corrupción vale igual, sea el partido heredero de Pujol o del PP".

Según ha recalcado Iglesias, frente a la continuidad de un Ejecutivo del PP y si la investidura de Rajoy fracasa, las fuerzas políticas que están en contra del PP "están obligadas" a explorar un Gobierno progresista. "Es lo razonable", sostiene, incidiendo en que "los números dan" para conformar "una mayoría alternativa", aunque ha reconocido las dificultades que supone para el PSOE negociar con fuerzas nacionalistas catalanas.

Igualmente, Iglesias ha hecho hincapié también en que el PP "no lo tiene nada fácil" advirtiendo de que con los diputados 'populares' (137); los de Ciudadanos (32) y el de Coalición Canaria no suma para superar la investidura. Y con el PNV, ha explicado Iglesias, "les sigue faltando un voto" o "una abstención o ausencia del PSOE".

C's, el 'bastón de lo viejo'

Respecto a las negociaciones del PP para la investidura, ha cargado contra Ciudadanos porque "se ha convertido en el bastón de lo viejo". También en la anterior legislatura, ha afirmado, impulsaron un programa "continuista" que se reflejó en el pacto de legislatura firmado con los socialistas.

En este sentido, ha negado que Podemos vetara a Ciudadanos en las negociaciones para formar gobierno en la pasada legislatura tras el 20D, a pesar de que se le ha preguntado por la negativa del partido a constituir una comisión negociadora hasta que el PSOE abandonase su diálogo con la formación de Albert Rivera. De hecho, ha defendido que fue Podemos al que se vetó en las negociaciones en la XI Legislatura: "¿Cómo que no? Nosotros fuimos a una negociación y nos dijo Ciudadanos: 'No estamos dispuestos a movernos ni un milímetro de este acuerdo y no estamos dispuestos a que entréis en un Gobierno'", ha manifestado. "Se nos vetó en ese acuerdo y aun así estuvimos dispuestos a sentarnos", ha apuntado además.

Iglesias ha defendido que entonces había dos opciones: o un gobierno del PP u otro en el que estuviera Podemos. Y según ha resaltado, el problema fue que "el PSOE no se decidió" por ninguna de esas dos opciones y, al respecto, ha dicho esperar que "ahora" de decida y elija al partido morado.