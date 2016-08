EH Bildu recusa a uno de los miembros de la Junta Electoral de Gipuzkoa

Un nuevo golpe de efecto. EH Bildu anunció ayer que recusará a uno de los cinco componentes de la Junta Electoral de Gipuzkoa si participa en la reunión que este órgano debe celebrar el próximo lunes y en la que se proclamarán de forma definitiva las candidaturas para el 25-S. La coalición abertzale considera que el catedrático de la UPV Iñaki Agirreazkunaga ha quedado contaminado y no puede tomar parte en ese debate después de que ayer saliera publicada una entrevista en la que aseguraba que la Junta Electoral no tiene otra opción que impedir la inclusión del nombre de Arnaldo Otegi en las papeletas de EH Bildu. Sobre todo, porque el jurista no ha podido leer todavía las alegaciones que el partido va a presentar contra la resolución del pasado martes.

Agirreazkunaga advertía, en una entrevista en ‘Berria’, que, en su opinión, sólo una actuación del Tribunal de Estrasburgo podría posibilitar la candidatura de Otegi. Una opción bastante inusual, porque obligaría a que los abogados de EH Bildu presentaran un recurso de urgencia ante el Tribunal de Derechos Humanos y le instaran a que se pronunciara antes de la campaña. Algo que el presidente del Tribunal Superior del País Vasco descartó horas después. Según Juan Luis Ibarra, cualquier actuación en Estrasburgo se demoraría, al menos, durante un año.

Sea como fuere, EH Bildu ha introducido un nuevo punto de fricción con los órganos que deben decidir el futuro electoral de su candidato a lehendakari. La coalición independentista critica que Agirreazkunaga «ejerza» en la entrevista «como portavoz de la Junta y anticipe el resultado de su decisión» antes incluso de que sus abogados hayan presentado las alegaciones, lo que harán hoy. Y le advierte de que formalizará una recusación contra el catedrático en caso de que participe en la reunión que la Junta debe celebrar el lunes y en la que se proclamarán oficialmente las listas para el 25 de septiembre.

La exconsejera del PSE Gemma Zabaleta da su apoyo al líder abertzale La consejera de Empleo y Asuntos Sociales en el anterior gabinete vasco dirigido por Patxi López, Gemma Zabaleta, dará hoy su apoyo a que Arnaldo Otegi pueda concurrir como candidato a las elecciones del próximo 25 de septiembre. La dirigente socialista presentará esta mañana en San Sebastián una campaña que van a desarrollar rostros reconocibles de la sociedad vasca como el profesor de la UPV Pedro Ibarra y el que fuera portavoz de la ya desaparecida Lokarri Paul Ríos para defender el, en su opinión, derecho del dirigente de EH Bildu a presentarse a los comicios. La movilización se produce cuando el caso va a entrar en la vía judicial, con recursos en un juzgado de San Sebastián, primero y, después, en el Tribunal Constitucional.

Recursos del PP y Ciudadanos

El órgano que revisa las candidaturas en primera instancia deberá, asimismo, analizar las impugnaciones que ayer mismo presentaron el PP y Ciudadanos contra la inclusión de Otegi en la plancha independentista. Los populares advierten a la Junta que existe una sentencia de inhabilitación que no pueden eludir. Y que si permiten pasar al candidato de EH Bildu, su decisión «entraría en colisión y pondría en quiebra mandatos y principios legales y constitucionales que integran de manera sustancial el Estado de Derecho». Por su parte, la formación naranja acusa a Otegi de haber incurrido en «una conducta absolutamente fraudulenta», con la que, a sabiendas de su inhabilitación, quiere «confundir al electorado dando a entender que podrá ser diputado electo, haciendo una maniobra contraria a Derecho».

El movimiento de EH Bildu anunciando una posible recusación no debería afectar en la práctica a la resolución de este caso. La Junta Electoral decidió el martes por unanimidad, de tal forma que lo más lógico, según fuentes judiciales consultadas por este periódico, es que los otros cuatro juristas que la componen mantengan el criterio expresado hace tres días y reiteren que Otegi no puede ser candidato. Abrirán así la puerta a que el conflicto pase a los tribunales. Primero a un juzgado de lo Contencioso en San Sebastián y después al Constitucional. Los dirigentes de Sortu asumen, de todas formas, que será «muy difícil, casi imposible», que los jueces den el visto bueno a su actual aspirante a lehendakari. Les ha sorprendido, de hecho, que la Junta Electoral decidiera por unanimidad. Aunque en público mantendrán el discurso oficial en favor de Otegi.