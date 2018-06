La Policía investiga amenazas de encapuchados a los 'sin techo' del frontón de Rekalde Una veintena de 'sin techo' duermen en colchones en el frontón de Rekalde. / LUIS CALABOR En la madrugada de ayer «vino un grupo de veinte personas vestidas de negro, con la cara tapada y palos, a decirnos que 'aquí no se roba'», alertan los indigentes AINHOA DE LAS HERAS Viernes, 8 junio 2018, 00:31

La Policía Municipal de Bilbao investiga si grupos de encapuchados con palos han estado amedrentando a los 'sin techo' que duermen en el frontón del barrio de Rekalde en los últimos días. La madrugada de ayer, el 112 recibió una llamada de un vecino que aseguraba que se había cruzado con un grupo de jóvenes nacionales encapuchados. Al acercarse a ellos, estos le habían advertido de que tuviera «cuidado», porque había magrebíes «robando».

Patrullas de la Policía Municipal y la Ertzaintza acudieron al aviso, pero cuando llegaron al lugar ya no encontraron a nadie que respondiera a esas características, según confirmó ayer una portavoz del Ayuntamiento de Bilbao. No obstante, la guardia urbana ha decidido «intensificar la vigilancia en esta zona».

Desde finales del año pasado, una veintena de personas, en su mayoría jóvenes magrebíes, aunque también un estadounidense de Ohio de 65 años llamado Fred, pernoctan en colchones en el frontón de Rekalde, debajo del puente de la autopista, lo que les protege, sólo en parte, de la lluvia. Los 'sin techo' se van renovando y en la actualidad muchos son chicos de 18 y 19 años, originarios de la ciudad marroquí de Sakura, que tras salir de los centros de menores no tienen un hogar donde refugiarse. Algunos de ellos, que pasaban la tarde jugando al baloncesto en las canchas situadas también bajo el viaducto, confirmaron ayer a EL CORREO que han sido víctimas de estos ataques. «Anoche vinieron veinte personas vestidas de negro y con la cara tapada. Llevaban porras extensibles, palos y una pistola eléctrica», relataron. Les preguntaron por su procedencia y les amenazaron. «Aquí no se roba», les advirtieron. «Nosotros no robamos, es gente que viene de fuera del barrio», aseguran.

«¡Mañana volveremos!»

Se han producido otros episodios similares en las últimas noches. Cinco jóvenes que dormían fueron sorprendidos también por encapuchados. «Les rodearon y les preguntaron: ¿de dónde sois? Salir de aquí», cuentan. Un chico argelino sufrió una agresión con un palo en la cabeza. Cuando llegó la Policía y le ofrecieron la posibilidad de acudir a comisaría a interponer una denuncia, éste lo rechazó porque «no tiene papeles y le da miedo».

Reunión de la asociación de vecinos ¿Qué está pasando en Rekalde? La asociación de vecinos tenía convocada ayer a última hora de la tarde una reunión para abordar lo que, hasta el momento, consideran «rumores». Les preocupa que sea cierto que un grupo organizado de encapuchados estén recorriendo el barrio en busca de gente 'sin techo' a los que amenazar. Al cierre de esta edición, el encuentro aún no había concluido. Se ha extendido la idea de que se están registrando muchos robos y hay voces que atribuyen su autoría a estos inmigrantes, extremo este que ellos rechazan. En la página de Facebook de los vecinos de Rekalde se han colgado varios mensajes que hacen referencia a asaltos a personas mayores en la vía pública, e incluso se insinúa que «hay gente del barrio que sale por la noche», sin especificar más. Otros, por contra, apelan a la prudencia y advierten del riesgo de caer en injustas generalizaciones. También hay quejas por ruidos y voces, cuyo volumen aumenta bajo el puente. En el frontón cuelga un cartel municipal que prohíbe jugar a la pelota a partir de las 22.00 horas.

Otro joven que había acudido al cercano parque de Rekalde «a coger wifi» para conectarse con el teléfono móvil también fue abordado por los enmascarados. «Mañana volveremos», le soltaron. «Quieren que salgamos de aquí. El problema es dónde vamos», protesta Mohamed, de 19 años. «Estamos perdiendo la vida aquí y gastando tiempo sin hacer nada. Hay que buscar una solución», propone. «Ellos tienen su cama, ¿por qué no se quedan en su casa?», se pregunta. Su amigo Yassine les desafía: «Que vengan con la cara descubierta si se atreven».

A comienzos del pasado mes de mayo, agentes de la Ertzaintza identificaron de madrugada a cinco de estos indigentes en el entorno del frontón, dentro de un dispositivo de prevención contra los robos con violencia y contra la propiedad que se estaban registrando en la zona, según informó entonces un portavoz del Departamento de Seguridad.