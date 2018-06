La Policía augura que el paso de migrantes por Bilbao «será habitual» este verano

«No have money,no have bed,no have food»

Tambo Enmanuel Signe llegó hace seis días a Tarifa. De origen camerunés y lengua francesa, 'wasapea' con el móvil mientras atiende a los periodistas con una sonrisa. Lo que más le preocupa es dónde va a dormir hoy. Se refugia del sol de justicia que calentaba ayer a la villa bajo la sombra de un árbol, en la trasera de la estación del Norte. Cuenta que cruzó el Estrecho en un pequeño bote y que ha llegado a Bilbao «en bus». De su misma nacionalidad es Epante Berti. Puso un pie en Tarifa el pasado viernes. Procedía de Marruecos, y no tenía intención de marcharse de la capital vizcaína. «No have money, no have bed, no have food» (no tengo dinero, no tengo cama, no tengo comida), decía en inglés mientras se comunica con alguien a través del móvil. El resto fueron agrupados de seis en seis y trasladados a otros puntos, algunos hacia Francia.