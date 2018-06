Podemos revela en un vídeo que el botón del pánico «no funciona» en Bizkaibus Nuria Atienzam en un Bizkaibus. / Podemos La juntera de la formación morada Nuria Atienza denuncia que «el diputado de Transportes nos acusó de mentir y estamos demostrando que ha mentido él» JESÚS J. HERNÁNDEZ Viernes, 8 junio 2018, 11:39

El miércoles pasado se celebró una comisión de Transportes en las Juntas. Podemos centró sus críticas en una información aportada por los sindicatos que relataban cómo los sistemas de seguridad de los bizkaibuses no funcionaban correctamente. Se referían al pisón, una especie de botón del pánico, y la cámara de seguridad. La formación morada reclamó que este aspecto se incluya en las revisiones, una idea que obtuvo el respaldo del Grupo Mixto y el PP. Sin embargo, tanto desde el área de Transportes como desde la banca da socialista les pidieron «no jugar a sembrar la duda».

Este viernes la historia ha dado un giro con la difusión de un vídeo en el que la juntera de Podemos, Nuria Atienza, demuestra que «el botón de seguridad no funciona en ninguno» y que «no son casos puntuales». «Queremos mostrar que el diputado nos ha mentido», denuncia. Atienza ha subido a unidades de las líneas 3136, 3137, 3115, 3515, 3340 y 3917. La apoderada pide a los conductores que activen el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) pero no funciona. De haberse tratado de una emergencia real, como una agresión o un accidente, no habría recibido respuesta. Atienza censuró que «nos acusó de mentir y de generar alarmismo y estamos demostrando que el diputado ha mentido».