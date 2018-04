La plantilla del campo de golf de La Arboleda irá a la huelga por el impago de sus nóminas Un jugador golpea una bola en el hoyo 18 de La Arboleda, el único campo público de Bizkaia. / JORDI ALEMANY Los empleados piden a la Diputación que actúe para que la empresa que gestiona el centro deportivo foral desde hace nueve meses cumpla con los salarios JOSU GARCÍA Martes, 10 abril 2018, 19:52

Los empleados de Meaztegi Golf, el único campo público de Bizkaia, «ya no aguantan más». Afirman que muchos de ellos llevan dos meses (febrero y marzo) sin cobrar sus sueldos y que la situación laboral es «muy complicada» porque la empresa concesionaria del centro deportivo no cumple con «algo tan básico como el abono de las nóminas en tiempo y forma». La plantilla, formada por unas 25 personas, ha tomado ya la decisión de movilizarse, confirman desde el comité de empresa, presidido por ELA. Están preparados para realizar paros parciales e, incluso, una huelga. Sería la primera en la historia de un equipamiento que lleva abierto 12 años y que atravesó por otro enfrentamiento laboral hace un lustro. Entonces no se llegó a detener la actividad, pero se estuvo muy cerca.

El balón está ahora en el tejado de la Diputación, que es la propietaria del campo de La Arboleda. Los representantes de los trabajadores han solicitado una reunión urgente. El encuentro se va a celebrar esta semana y resultará clave. Los operarios pedirán a la institución foral que intervenga y garantice que los sueldos se van a percibir con normalidad. De lo contrario, se empezará a tramitar ante las autoridades laborales las diferentes movilizaciones ya consensuadas. «Iremos a la huelga si esto no se arregla, porque tenemos que pagar hipotecas y no hay economía familiar que aguante algo así», advierte un miembro de la plantilla.

El conflicto laboral en Meaztegi prende en un contexto muy determinado y llamativo. La empresa que gestiona actualmente la instalación (Global Golf Norte) tomó las riendas de La Arboleda hace sólo nueve meses tras adjudicarse un concurso público al que concurrieron varias compañías. Global Golf es una firma con experiencia. Gestiona cerca de una veintena de campos en España y el extranjero. La solvencia económica y una facturación anual cercana al millón de euros fueron dos de los requisitos exigidos por la Diputación.

EN SU CONTEXTO 747 abonados. Es el último dato que ha dado la Diputación (septiembre de 2017) sobre la masa social de Meaztegi Golf. En los buenos tiempos la cifra llegó a 3.000. 10% Es el canon variable sobre facturación que pagará Global Golf a la Diputación cada año. Además, tiene que entregar 6.000 euros mensuales por el arrendamiento del restaurante y la cafetería. Quejas por el terreno Un grupo de jugadores habituales insiste en sus quejas sobre el mal estado del terreno para la práctica del golf. Sorprende también lo seco que está el embalse de Triano (ubicado dentro del campo) afectado desde hace años por filtraciones.

La institución foral quiere darle un impulso al campo, que lleva tiempo sumido en un lento pero incesante declive tras una inversión inicial de 20 millones de euros. En los 10 años en los que estuvo la anterior concesionaria (2007-2017), el número de socios cayó por debajo del millar (en los buenos tiempos llegó a haber 3.000 abonados). El mantenimiento también se redujo de forma considerable, según denunció un grupo de jugadores habituales, hartos del «lamentable» estado del terreno.

El proyecto presentado por Global Golf pretendía darle un nuevo giro a la instalación. El objetivo era reflotar La Arboleda y posicionar el campo en otros países como un gancho para atraer a jugadores foráneos, sobre todo británicos. También se quiere fomentar la cantera y formar a nuevos golfistas. Recientemente se ha puesto en marcha una escuela, en colaboración con Eduardo Celles, entrenador de Jon Rahm.

La empresa lo niega

Global Golf negó ayer que exista problema alguno con el pago de los salarios en La Arboleda. «Me sorprende que digan que no han cobrado. No es así. El comité de empresa no nos ha comunicado ninguna queja», dijo un portavoz. La misma fuente afirmó que el campo va mejorando «poco a poco». «Hay mucho trabajo por delante, pero vamos haciendo cosas. El invierno ha sido duro», apuntó.

La Diputación, por su parte, confirma que se reunirá con los trabajadores y ha decidido no realizar declaraciones hasta recibir a los representantes de los empleados. Según ha podido saber este diario, la institución foral quiere saber si de verdad existe un problema y, en el caso de que lo hubiera, si se trata de una tensión de tesorería puntual o de si es algo más complejo.