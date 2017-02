Tres postres exprés con los que triunfar

Quien no presume de repostería casera es porque no quiere. ¡No valen excusas! ¿No se te da bien la cocina? Estas recetas son facilísimas (tanto que son idóneas para hacer con niños,por su bajo su nivel de complejidad). ¿Qué no encuentras los ingredientes? Casi todos son de andar por casa o se encuentran en cualquier supermercado sin ningún problema. ¿Que no tienes tiempo? ¡Ese argumento tampoco te valdrá porque con 15-20 minutos máximo (o solo un par de ellos en algún caso) tendrás el plato listo.

Sorprende a tus amigos o familiares con esta repostería 'express', con la que quedarás como un rey sin apenas esfuerzo. ¡Un plan perfecto para este fin de semana de frío! ¿Te atreves?

Trenza de chocolate express

El hojaldre es un básico de 'fondo de despensa' que te sacará de más de un apuro cuando quieras improvisar una merienda casera 'express'. Y es que sus posibilidades son infiinitas. Podemos ponerle crema pastelera, chocolate y un montón de rellenos más y nos quedará estupendo. Una vez que lo hemos horneado, también admite que lo pasemos por almíbar o que le pongamos topping. Pero si hay una receta que triunfa entre los adictos al chocolate es la de esta sencilla trenza. Súper fácil de preparar, con solo 3 ingredientes y sin ensuciar apenas nada en la cocina.

Ingredientes 1 plancha de hojaldre, 1 tableta de chocolate y 1 huevo

Preparación

Lo primero que debemos hacer es colocar la plancha de hojaldre sobre nuestra superficie de trabajo. Mientras, ponemos el horno a precalentar a 200ºC y continuamos con la preparación. Una vez tengamos el hojaldre extendido colocamos sobre él la tableta de chocolate (se puede hacer con la que más os guste) entera, sin partir ni complicarnos la vida.

Cortamos a los lados de la tableta unas tiras anchas (para verlo mejor mirad vídeo abajo) y las vamos pasando por encima del chocolate alternando los dos lados (como si estuviéramos haciendo eso, una trenza). Para finalizar, batimos el huevo y pincelamos el hojaldre relleno de chocolate para meterlo en el horno durante 15 minutos. (Foto de YouTube)

Palmeritas de hojaldre

Las palmeritas de hojaldre son un clásico que gusta a todo el mundo, a pequeños y a mayores...¡Y son facilísimas de hacer! ¿Te dan respeto? Pues eso es porque nunca las has probado a cocinar.

Preparación

Ingredientes (Entre 12 y 16 palmeritas) 1 lámina de hojaldre fresco (puede ser congelado, pero tendrás que descongelarlo con tiempo) y azúcar (de la normal)

Saca el hojaldre del frigorífico y deja que se ponga a temperatura ambiente durante unos 15-20 minutos (así al desenrrollarlo no se quebrará por los extremos). Espolvorea con azúcar (¡ojo con no pasarte!), y con un rodillo aprieta suavemente para integrar el azúcar en la masa. A continuación, haz una marca el centro del hojaldre (para que te sirva de referencia). Coge un extremo del hojaldre y pliegalo hasta el centro (fíjate en la marca que hiciste). Haz lo mismo con el otro extremo). Espolvorea nuevamente con azúcar -sin pasarte- y vuelve a apretar ligeramente con el rodillo para que ésta se incruste bien en la masa. Toca hacer de nuevo un doblez llevando un extremo hacia el centro y luego el otro, pero esta vez no hace falta hacer marca porque ya se ve el centro del doblez anterior. Se echa más azúcar y de nuevo se pasa el rodillo sobre el hojaldre.

Ahora, con un cuchillo afilado, corta rodajitas de hojaldre de un máximo de 2 centímetros y dobla hacia afuera los extremos de cada rodaja. Coloca las palmeritas en una bandeja con papel de hornear (te puede servir el mismo que suele traer el hojaldre). No las pongas demasiado cerca unas de otras porque crecen durante el horneado. Metelas en el horno precalentado a 200ºC y déjalas 10 minutos. Luego, con cuidado de no quemarse, dales la vuelta y deja que se doren entre 2 y 5 minutos más (cuando las veas bien doradas las sacas).

Como no se añade demasiado azúcar en cada capa las palmeritas no salen demasido dulces, por ello siempre al terminar la receta es recomendable finalizarla con algún glaseado o cobertura que le de más sabor. Lo más rápido es pasarlas aún templadas por un plato con azúcar para que se rebocen bien o dejar que se enfríen completamente y bañarlas en chocolate.

Tarta rápida de nutella y obleas

Cuando tengáis un antojo nada mejor que prepararse esta tarta de chocolate exprés, ¡La tarta de chocolate más fácil del mundo! En la red a esta tarta se la conoce como Tarta huesitos ya que tanto el sabor como la textura recuerdan bastante a estas barritas.

Ingredientes 1 bolsa de obleas o 'Pan de ángel', Unos 500 gr de Nutella, 150 gr de chocolate y 25 gr de mantequilla

Preparación

Antes de empezar el montaje fundimos la Nutella en el microndas en bloques de 10-15 segundos para lograr que esté más liquida (hay que tener cuidado con que no se vaya a quemar). A continuación, colocamos la primera oblea sobre un plato o sobre una lamina de papel de horno y con la ayuda de un pincel untamos una fina capa de Nutella por toda la superficie de la oblea (son muy frágiles con lo que hay que hacerlo sin presionar muy fuerte).

Colocamos otra oblea encima de la primera y volvemos a cubrir con Nutella. Repetimosel mismo proceso hasta que se nos termine la Nutella o las obleas. Una vez colocada la última oblea la dejamos sin untar y ponemos a enfriar nuestra tarta en la nevera entre 10 min y media hora (dependiendo de la prisa que tengáis). Para rematar, fundimos el chocolate con la mantequilla en el microondas y removemos hasta tener una crema homogénea con la que pintaremos tanto la parte superior como los lados de la tarta al gusto.

Hecho esto, solo queda decorar nuestro pastel como más nos guste, mejor antes de que solidifique el chocolate así quedará todo más integrado: lascas de chocolate, perlitas de colores, chocolate blanco. (Foto cuuking)