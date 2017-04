Lekeitio y la leyenda del abuelo encorvado

Era patrón de barco, uno de esos hombres valerosos que cada día se enfrentan a la mar. Dicen que aún no había zarpado del puerto de Lekeitio cuando sufrió un ataque al corazón. El caos estallaba de inmediato. Los marineros pretendían auxiliarle pero no encontraban la manera. Pasaba por allí un tipo extraño, un hombre vestido de negro que se acercó a uno de ellos. «Para salvar a tu patrón debes…», las palabras navegaron en su boca como navegan los barcos en el océano. Gracias a ellas supo el marino cómo auxiliar al enfermo, salvándole la vida. «Desde este momento –pronunció el desconocido de luto–, igual que has curado a tu capitán, te dedicarás a curar a otras personas. Pero has de vigilar tu tejado a diario. Cuando crezca en él la hierba, tendrás que despedirte de tu familia y acercarte sin demora hasta la playa».

Los datos Dónde:Oficina de Turismo, Gamarra enparantza s/n (Lekeitio). Reservas:946844017 Información:http://lekeitio.org/ Precio:Visitas guiadas (mínimo 15 personas). 3 euros adultos / 2 euros niños. Audioguías 3 euros (todo el año, 4 idiomas).

Tuvo el antiguo navegante una vida larga, dedicada al prójimo. Cumplidos los 90 años, mientras se desperezaba como cada mañana estirando torso y brazos, sus ojos distinguieron un grupo de hierbecillas verdes sobre las tejas de casa. Recordó la promesa hecha hace tiempo y, tras decir adiós a los suyos, caminó hasta el arenal donde la figura negra del pasado revelaba su verdadera identidad. «Soy la Muerte» –dijo en actitud serena. «He esperado muchos años y es hora de partir juntos hacia mi morada». Tras observar con ojos huecos al anciano, tocó su hombro, convirtiéndole en piedra. Aseguran los lekeitarras que su cuerpo transformado en peñasco aguarda aún sobre la arena de Isuntza. Es el 'Aitxitxa Makurra', el abuelo encorvado.

Todos los pueblos conservan sus leyendas, historias repletas de magia transmitidas a través de generaciones. A ese saber popular se suman hoy en día las visitas turísticas, en las que el público participa de ese repertorio gracias a la información que guías y audioguías proclaman. Animamos mediante estas líneas a conocerlas, a acercarse hasta la localidad costera de Lekeitio para callejear acompañado de un cicerone o por libre, gracias a las grabaciones disponibles en la Oficina de Turismo.

Muchos son los que han pisado alguna vez las calles empedradas de la villa marinera; sin embargo pocos se detienen a aprender datos acerca de su historia. Una historia repleta de curiosidades en la que surgen palabras de noble mención como reyes o señores, y de gozosa aventura como piratas o balleneros. Sobre unos y otros vocablos investigará el recién llegado, quien al concluir merecerá reposo en alguna de las múltiples tabernas asomadas al Cantábrico.

Palacio Zubieta, calle Arranegi y faro de Santa Ana.

Palabras de peso son también las que componen la suma de carta y puebla. El preciado documento lo obtenía Lekeitio en 1325 por obra y gracia de María Díaz de Haro, Señora de Vizcaya. Quedaba dotada así de fueros y límites territoriales. Poco después, en 1334, el monarca Alfonso XI confirmaba el escrito ordenando, además, levantar sus murallas. Los restos de la barrera de piedra que admira hoy día el visitante no son los de la primitiva defensa sino los pertenecientes a la edificación de finales del XV, con la única torre aún en pie, Torrezar.

Una particularidad de la villa se conoce delante de la iglesia de Santa María, de cuyos bienes Lekeitio fue copropietaria. Gracias a eso administraba sus rentas e incluso podía designar a sus clérigos. 'La de la Asunción' (s. XV) se levanta firme en el casco viejo como uno de los ejemplos más bellos del gótico tardío vasco. Sus arbotantes y contrafuertes parecerían el esqueleto de una enorme bestia de no estar rematados por pináculos decorativos.

Isla de San Nicolás, Palacio Abaroa y turistas en la villa.

Patente de corso

Con los fueros nacieron las ordenanzas municipales más antiguas del Territorio Histórico vizcaíno. Sus obligaciones y derechos incluían privilegios de navegación y pesca que potenciaron el transporte marítimo y los actos de piratería con participación de la 'patente de corso'. Cualquier propietario de navío tenía permiso de la autoridad para atacar barcos y poblaciones de países enemigos. Así, los gobiernos se aseguraban una flota amplia en caso de guerra y los dueños de barcos una licencia provechosa o destructiva dependiendo de si la utilizaban ellos o sus rivales.

Viejo versus nuevo Cientos de años han dejado huella en Lekeitio. Los edificios que componían su plano no escaparon a las imposiciones del caprichoso Cronos. Algunos desaparecieron, otros muestran aún su robustez. La mayoría sobrevivieron a los rigores históricos mudando de piel, adaptándose a nuevos usos y tendencias. Enfrentamos en estas líneas dos ejemplos incluidos en la ruta de los imprescindibles de la villa, dos muestras que testimonian el cambio de gustos y estilos. En el más antiguo, la piedra caliza esculpe su cuerpo. Es la Torre Turpin construida hacia 1520. Orgullosa, se alza como una de las residencias más antiguas y mejor conservadas desde la época de los Reyes Católicos. Sobria como su tiempo, se accedía a ella a través de un arco de medio punto que enmarcan enormes dovelas. En el más moderno el nombre propio lo ostenta José María Abaroa, destacado hombre de negocios oriundo del lugar pero afincado en París. Lo encargó construir en 1891 como residencia ocasional. De color rosado y con amplio jardín, lejos de la austeridad anterior, el Segundo Imperio francés inspira sus líneas, coronadas por tejados de pizarra amarsanados y molduras decorativas.

Observando el puerto actual, más propicio para emplearse a fondo con la cámara de fotos que con el comercio internacional, muchos turistas se sorprenden de la importancia que ostentó entre los siglos XVI y XIX. Potencia pesquera por entonces, los intercambios con Flandes, Brujas e Inglaterra eran continuos. La caza de la ballena impuso sus ritmos; tan importante fue este recurso que aparece en el escudo de armas de la villa. La actividad pesquera no ocultaba su relevancia. La Cofradía de Mareantes podía elegir un alcalde que ejercía junto al nombrado por el resto de la población. La Antigua Cofradía, ubicada en la calle Ezpeleta, fue una parte de sus posesiones.

Caminará el viajero hasta la plazuela de Aranegi, donde se han situado tradicionalmente los puestos de pescado. A lo largo de la calle de mismo nombre palacios blasonados del XVI y XVII se alternan con sencillas casas de pescadores.

Aseguran que varios marineros locales acompañaron a Colón en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Partían a lo desconocido tras despedirse del Convento de Santo Domingo (1396), afectado por los dos grandes incendios de la villa en 1442 y 1595. Estos aventureros no compartieron la suerte de los actuales visitantes que pueden deleitarse frente al Palacio barroco de Uriarte (1677), envuelto alrededor de una torre medieval; o delante de la Casa Consistorial (1721), donde se toman las decisiones importantes para la villa. Más de quinientos años después del descubrimiento de América.

DÓNDE COMER

Pequeño pero acogedor. Y con sabores excelentes. Así describen sus fans al Mesón Arropain, incitando a probar el rape, las almejas, las anchoas en salazón… Aunque no esté en el centro, parece que vale la pena acercarse. (Av. Iñigo Artieta 5. Lekeitio. 946243183)

DÓNDE DORMIR

Para continuar asombrándose con edificios históricos lo mejor es dormir en el Hotel Palacio Oxangoiti. Ubicado en el corazón de la villa, se trata de un inmueble del siglo XVII en el que destacan la portada y los fabulosos aleros de madera labrada. (Gamarra kalea 2. Lekeitio. Tf. 944650555).