Amable, educado y, por qué no decirlo, guapo es Mikel Azpiroz, instrumentista completo (ah, ese sonido Hammond maravilloso) que ha viajado por todo el mundo en diferentes proyectos, propios y ajenos. Actualmente se está abriendo una carrera de pianista en solitario, mantiene el grupo Elkano Browning Cream y acompaña a otros músicos, por ejemplo ahora a Duncan Dhu y al cantautor Jabier Muguruza, con quien recientemente ha girado por Japón.

Imagen de 1996 se puede ver a Mikel a la izquierda. / RICARDO BOSCH

Mikel tiene 45 años, vive en San Sebastián, su ciudad de siempre, esta es su web y esto tan interesante nos cuenta sobre su oficio y currículo aprovechando la salida de sus dos últimos discos, editados en su propio sello Mamusik: la delicatessen pianista 'Zuri', lanzada a su nombre, y la antología blues-rock 'Onenak', publicada por su antiguo grupo Lau Behi, pionero del género en euskera que, atención, este domingo dará un concierto único en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián (19 h, 15 €); «estaremos los cuatro miembros originales», subraya Mikel.

- ¿Desde cuándo eres profesional de la música?

- Desde los 26 años me dedico a la música profesionalmente, combinando proyectos propios con colaboraciones y trabajos de encargo. También grabo y produzco discos, propios (Elkano Browning Cream, mi disco de piano solo 'Gaua'…) o de otros artistas (Jabier Muguruza, Elena Setién…). Me gusta controlar el proceso de creación de principio a fin y manejar el esencial aspecto del sonido como parte de un todo.

- ¿Por qué te decidiste por un oficio tan arriesgado?

Mikel Azpiroz: 'Zuri' Uno de los mejores álbumes vascos del año pasado es instrumental y con piano solo. A la primera escucha convence y gana con las sucesivas. Nos dice su autor: «Con 'Zuri' me adentro en el camino iniciado con mi disco 'Gaua' en 2013. Son piezas compuestas e interpretadas por mí en clave intimista y nocturna, donde se mezclan impresionismo con jazz y blues. Suelen comentarme que sirve como antídoto del ritmo frenético de vida que llevamos hoy en día». 9 cortes. 52 minutos. Sello: Mamusik. San Sebastián. 2016. PVP: CD digipack: 12 €.

- La música era y es mi pasión, pensé que era lo mejor que podía hacer en esta vida y no me planteé el riesgo al dedicarme a ella. Tiene su precio, pero también sus recompensas.

- ¿Ahora a cuántos artistas acompañas? Duncan Dhu, Jabier Muguruza con el que has viajado a Japón…

- Este último año ha sido frenético, interesante y muy divertido. He colaborado con Jabier Muguruza, Travellin' Brothers, Fermin Muguruza New Orleans Orchestra, Duncan Dhu y Elena Setién.

- Recuerdo que fuiste músico de acompañamiento de una gran banda australiana, The Waifs. ¿Cómo te ficharon y qué hiciste con ellos?

- Entre 2007 y 2009 acompañé al piano y órgano a The Waifs. Son una banda de folk-blues de éxito en Australia y también en USA y Reino Unido. Nos conocimos mientras estábamos de gira en USA con el cantante Matt Harding. Fuimos teloneros suyos en el teatro de Petaluma, el pueblo en el que vive Tom Waits en California. Después me invitaron a ser parte de la banda en la gira de su entonces nuevo disco 'Dirt, Sun, Water'. Fue una gran experiencia. Toqué en muchos lugares exóticos para mí y también tuve la oportunidad de coincidir y de conocer a músicos importantes como Levon Helm de The Band o Bonnie Raitt, entre otros.

- ¿Qué es lo mejor de tocar para otros músicos y lo peor de tocar para ti mismo?

- Cuando toco con otros no debo preocuparme de aspectos extramusicales. Puedo centrarme y tocar relajado. En cambio, en los proyectos propios, hay muchos asuntos de los que hay que ocuparse para que las grabaciones o conciertos ocurran. A veces siento que la burocracia pesa en mi carrera, pero por otra parte la satisfacción de dar salida a creaciones propias es muy grande.

- ¿Influencias y favoritos? Imagino que desde el blues hasta la clásica.

- Empecé muy de crío con el piano clásico. Poco después empecé a escuchar discos de blues y a ir a conciertos en el Jazzaldia de Donostia. En mi lenguaje musical hay de todo eso. Cuando tocábamos con Lau Behi, el blues y el rock tenían el peso, y después con Elkano Browning Cream se notaba el jazz, la música africana, la electrónica… En los discos a piano solo hay más influencia clásica, impresionista quizás…

- Dinos algunos nombres.

- Algunos que he escuchado mucho son Hank Jones y Abdullah Ibrahim en el jazz, los Allman Brothers en el rock, B.B. King en el blues, Satie en la clásica, Fela Kuti en la música africana…

- ¿Por qué te has animado a lanzar un disco de piano solo como 'Zuri', minimal, íntimo, cercano, transversal, elegante, abierto, de cámara…?

- 'Zuri' es la continuación del camino que inicié con 'Gaua' en 2013, que va madurando. Es este formato de piano solo, este tipo de piezas íntimas, casi meditativas, lo que me hace sentir que la música que compongo e interpreto está más cerca de mí. El conectar la música propia con el 'yo' no es un reto fácil. En estos últimos años siento que voy acercándome a eso que llevo toda la vida buscando. Me animé con 'Gaua' hace tres años, y empiezo a sentirme cómodo con este lenguaje desnudo y explícito. Me animó el sentir que estaba llegando a cierta madurez musical, y sobre todo, la buena respuesta del público.

- ¿Y por qué has recuperado en 'Onenak' (los mejores) el cancionero de Lau Behi, el primer grupo de blues-rock en euskera, influencia de otros que vendrían después como Arima Beltza?

Lau Behi: ‘Onenak’ Recopilatorio del legado de cuatro discos del cuarteto donostiarra, realzado con dos cortes inéditos grabados en 2016. Es un listado de blues-rock en euskera de vocación pulida, melódica y clara, influencia de grupos posteriores como Arima Beltza o The Uski’s. Evoca Azpiroz, el líder, que tocaba la guitarra, las teclas y también cantaba: «Lau Behi fuimos un grupo de cuatro músicos veinteañeros donostiarras apasionados por el blues y el rock. Grabamos varios discos entre 1995 y 2000 que ahora están descatalogados. 'Onenak' (los mejores) es un ‘best of’ de lo mejor de aquellos discos, editado con el propósito de que perdure aquel legado y que se encuentre al alcance de los melómanos». 14 cortes. 55 minutos. Sello: Mamusik. San Sebastián. 2016. PVP: CD digipack: 12 €.

- Lau Behi funcionó entre 1994 y 2000. Grabamos cuatro discos. Fue una época muy bonita, en la que teníamos mucha complicidad musical y personal los cuatro miembros. Fuimos un grupo con cierto eco en un panorama de la música euskaldun dominado por el triki-pop y el rock más duro. De aquellos discos, tres están descatalogados, ni siquiera pueden escucharse en Internet. En cambio todavía suenan canciones nuestras en las emisoras de radio. Pensamos que sería positivo publicar una retrospectiva a modo de testimonio de lo que fuimos e hicimos, y que los interesados puedan tenerla a mano. Además, hemos hecho un pequeño ejercicio de nostalgia, grabando dos nuevos temas que abren y cierran este disco 'Onenak'. Este disco cierra el círculo que no cerramos cuando dejamos de grabar y tocar en el 2000.

- ¿Recuerdas esos pinitos de bolos en bares con Lau Behi, en condiciones técnicas justas y económicas aún más? ¿Has notado el salto a mejor de la escena como músico y como aficionado?

- En general las cosas están difíciles para ejercer de músico. Si tocas en un teatro posiblemente lo harás con mejores condiciones que en un club, pero hay pocos teatros y las condiciones de los clubes son peores que las de hace veinte años. Ojalá cambie el panorama.