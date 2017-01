M-Clan en el Arriaga y Luis Piedrahita en el Campos

El frío ha llegado con fuerza a Bizkaia y, probablemente, la principal tentación de este fin de semana sea la de quedarse en casa con una manta y una película. No obstante, Bilbao y alrededores ofrecen una amplia gama de eventos y espectáculos para que la opción de no salir a la calle sea la menos atractiva de todas... Si eres amigo del cine, de la música, del teatro o de los planes con niños, no te pierdas esta información.

M Clan en el Arriaga

M Clan se encuentra en plena gira de presentación de su nuevo disco, 'Delta'. Las nuevas canciones de Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez muestran una mayor carga de profundidad, tanto en su sonido como en las letras, y llegan revestidas con una instrumentación más acústica, que les acerca tanto al folk americano como a sonidos clásicos del rock con raíces. Siempre hacedores de buen rock and roll, su renovado sonido homenajea de manera refrescante a las grandes formaciones de country rock y armonías vocales de los 70.

'Delta' está grabado íntegramente en Nashville (EE UU), con la dirección del productor Brad Jones, y cuenta con la participación de grandes músicos locales, desde los guitarristas Will Kimbrough y John Jackson (Bob Dylan), pasando por los baterías Bryan Owings o Derek Mixon, las cuerdas de Chris Carmichael o el pedal steel de Al Perkings (Flying Burrito Brothers, Rolling Stones, etc.).

Lugar: Teatro Arriaga (Bilbao)

Fecha: 22 de enero

Hora: 19:00

Precio: De 24 a 38 €

Monólogo de Luis Piedrahita

El escritor, director y humorista gallego Luis Piedrahita presenta su último espectáculo de 'stand up comedy': 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas'. El conocido como 'rey de las cosas pequeñas' utiliza el humor como terapia ante las miserias cotidianas, desatando las carcajadas más liberadoras, sin más artificios que su voz, su personalidad y su cuerpo.

Luis Piedrahita es colaborador y guionista de 'El hormiguero 3.0'. También ha trabajado para programas de televisión como 'El club de la comedia', 'Cruz y Raya' y el programa de magia 'Nada por aquí', ha escrito varios libros de éxito y ha dirigido junto a Rodrigo Sopeña el largometraje 'La habitación de Fermat'. Es colaborador de los programas de radio 'La ventana', en la Cadena Ser, y 'Yu, no te pierdas nada', en Los 40 principales. Además, ha trabajado en el programa matutino 'No somos nadie', de M80 Radio y en el programa 'No es un verano cualquiera', de RNE.

Lugar: Teatro Campos Eliseos

Fecha: Desde el 20 de enero al 22 de enero

Hora: Viernes - 21:00, sábado - 19:30 y 22:00 y domingo - 20:00

Precio: De 14,40 a 23 €

Pepe Viyuela en 'Mármol'

Pepe Viyuela protagoniza junto a José Luis Alcobendas, Elena González y Susana Hernández la obra 'Mármol', de la irlandesa Marina Carr.

Dirigida por Antonio C. Guijosa, 'Mármol' es una comedia amarga, una tragedia contemporánea en la que sus cuatro héroes se encuentran abocados a un destino del que escapar es imposible y en el que un sueño puede convertir la vida en pesadilla.

Pepe Viyuela ha sido galardonado con el Premio Max de Teatro al Mejor Actor en 2016 por su trabajo en 'Mármol'.

Lugar: Social Antzokia, en Basauri.

Fecha: 21 de enero

Hora: 20:30

Precio: De 15 a 18 €

Concierto de Mayte Martín

Concierto de Mayte Martín, una de las cantaoras de flamenco de mayor prestigio, pero también de otras formas de expresión musical como el bolero. Ganadora de la Lámpara Minera en La Unión 1987, su aparición fue un revulsivo en el panorama flamenco catalán. Ella ha sido animadora y guía en los comienzos de gentes como Miguel Poveda. Tras las huellas de Mayte ha surgido un importante contingente cantaor.

Esta artista, caracterizada por su elegancia, delicadeza, emotividad y versatilidad, cuenta con el reconocimiento de la crítica y con numerosas distinciones y premios. Su repertorio es largo y ancho. Su amor por el flamenco no excluye, como ocurre en muchos casos, la pasión por otras músicas. Su manera de interpretar ha seducido a grandes músicos como Peter Gabriel y le ha llevado a colaborar con figuras destacadas de diferentes estilos como Tete Montoliu, Omara Portuondo, Dulce Pontes o las pianistas clásicas Katia y Mariele Labèque.

Lugar: Teatro Barakaldo, en Barakaldo

Fecha: 20 de enero

Hora: 20:30

Precio: De 16 a 21 €

Proyección de la película 'Paterson'

Proyección en versión original subtitulada de la película 'Paterson' (EE UU, 2016, 113 min.), dirigida por Jim Jarmusch y protagonizada por Adam Driver y Golshifteh Farahani.

Paterson trabaja como conductor de autobús en Paterson (Nueva Jersey). Cada mañana se levanta temprano, sin necesidad de utilizar despertador, y da un beso a su mujer, su amada Laura. Luego conduce el autobús y escribe en una libreta algunos poemas. Por la noche, visita el bar de un amigo, donde se rinde homenaje a las figuras claves de la ciudad, como Lou Costello, Allen Ginsberg o Iggy Pop. Paterson, poeta en su tiempo libre, vive tranquilo en su discreta y rutinaria existencia. Las repeticiones marcan su vida cotidiana, su único compromiso diario es con la escritura de unos poemas que dan cuenta de su visión del mundo, mientras vive una bella historia de amor junto a su mujer.

Lugar: Ermua Antzokia, en Ermua.

Fecha: 19 de enero

Hora: 20:30

Precio: 3,60 €

Puesta en escena de 'Francoren bilobari gutuna'

Las compañías vascas Artedrama, Le Petit Théàtre de Pain y Dejabu Panpin Laborategia presentan en euskera la obra 'Francoren bilobari gutuna' ('Carta a la nieta de Franco'), dirigida por Ximun Fuchs y protagonizada por Ander Lipus, Patricia Urrutia, Pako Revueltas, Erika Olaizola, Manex Fuchs, Zoila Berastegi y Urko Redondo.

Iñaki tiene 10 años y leucemia. Joxan, 46 y un trozo de metralla de la Guerra Civil en el cerebro. En un hospital sin futuro se entrelazan pasado y presente con los sueños de los médicos Miguel y Cristina. En las salas de espera se escuchan listas de pacientes que nunca aparecen, en orden alfabético. Y Carmen Martínez-Bordiú ocupa las portadas en las revistas del corazón.

'Francoren bilobari gutuna' es la radiografía traumatológica de los huesos y mentiras de una comunidad enferma de la necesidad de supervivencia.

Lugar: Zornotza Aretoa, en Amorebieta.

Fecha: 20 de enero

Hora: 21:00

Precio: 10 €

Puesta en escena de 'Euria'

La compañía Markeliñe presenta el espectáculo en euskera para niños mayores de 6 años 'Euria', que habla de lo que pasa cuando algo o alguien a quien se quiere ya no está. Y de todo ese fastidioso tiempo que se necesita para entender y aceptar que algo ha cambiado.

El montaje está hecho con gotas de agua, un paraguas colorado, una caja de herramientas, lágrimas guardadas en los cajones, cuatro acrobacias, otro paraguas abandonado y roto, gestos bellos en una canción triste, una plancha loca, un despertador de muchos recuerdos, una ventana al exterior y un sol dibujado. Y, mezclándolo todo de manera mágica, parece que se habla, al final, de la capacidad de superación.

Lugar: Social Antzokia, en Basauri.

Fecha: 22 de enero

Hora: 12:30

Precio: 5 €

Sesión DJ: 'Art After Dark'

La primera sesión del año del ciclo 'Art After Dark' contará con la música electrónica del suizo Deetron. Implicado en la escena musical desde hace más de veinte años, es requerido por clubes y festivales de todo el mundo, donde sus sesiones a tres platos, sus remixes o su diversa gama de producciones son muy apreciados. La noche dará comienzo con una sesión del dúo bilbaíno Las Tea Party DJs.

Y a las 23.00 horas, será el turno para Legal Shot. Han enriquecido la explosiva escena europea del dub, el bass y los sistemas de sonido con su revisión del rub a dub y del digital jamaicano, mostrando su riquísima maleta de discos, repleta de cortes exclusivos.

Los que acudan a esta sesión podrán disfrutar con las exposiciones 'La Colección de Hermann y Margritt Rupf',' Albert Oehlen: Detrás de la imagen', 'Obras Maestras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao' y con la videoinstalación de Fiona Tan 'Disoriente'.

Lugar: Museo Guggenheim, en Bilbao.

Fecha: 20 de enero

Hora: 22:00-1:00

Precio: 13 €

Más teatro: 'Verano de cristal'

El último montaje de la compañía Hacería, 'Verano de cristal', es un texto dramático con ciertos pasajes de teatro musical en el que, partiendo de una anécdota del texto de Tennessee Williams 'Súbitamente, el último verano', se ve el funcionamiento de una familia acomodada en la que el pasado parece aflorar pese a las reticencias de la propia familia.

Un montaje de una exquisitez pocas veces vista, en el que el portentoso trabajo de los intérpretes dota al mismo de una oportunidad única de entrar en la verdad del relato. Personajes creados desde la verdad, para alcanzar una atmósfera cercana a la ensoñación.

Lugar: La Hacería, en Bilbao.

Fecha: 22 de enero

Hora: 19:00

Precio: 10 €

Saturnino García, al ataque

El carismático actor vasco Saturnino García presenta el monólogo interactivo 'Una de dos'.

Lugar: Bilborock, en Bilbao.

Fecha: Desde el 10 de enero al 27 de enero

Hora: Lunes a sábado - 20:00

Precio: 6€