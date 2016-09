Un mirador salvaje en Urdaibai

Tengo claro que en mi huerta voy a medias con los animales". Así de contundente se muestra Javier Campano, dueño de Urdaihide. Propicia esta circunstancia dejando sin vallar parte del terreno para que corzos, tejones, jabalíes y zorros se acerquen hasta su parcela. Allí ha instalado un hide, una cabaña de 17 metros cuadrados encaramada a los árboles desde donde vigilar a estos curiosos vecinos que aprovechan la noche para saciar su hambre con las frutas caídas al suelo, vides que servirían para elaborar txakoli o productos regalados por el bosque.

"Veinticinco nogales rodean el observatorio, dos incluso lo atraviesan. Alrededor se encuentran castañas, bellotas, avellanas... Estamos en el linde entre campo y bosque, con el río cerca, pinares, robledales. De mis árboles caen higos, peras, manzanas que dejo en el suelo... Así favorezco el entorno adecuado para que los animales se acerquen". Ponérselo fácil a las bestias de manera que los participantes puedan verlas forma parte de su labor.

Por eso, al cortar los árboles deja tocones que se convertirán en despensas invernales en las que los corzos buscan larvas. Y construye cajas nido para que el carbonero y el herrerillo común las conviertan en su hogar. "La idea es no forzar su presencia sino favorecerla". El resto de la aventura depende de la actitud de quien la contrata. Las observaciones crepusculares duran cinco horas repartidas entre explicación, cena con productos ecológicos, relax campestre y paciencia.

Observación de Fauna Salvaje en Urdaibai Cuándo: Todo el año. Tiempo:5 horas.

Número de participantes: De 1 a 4.

Precio Adultos: 50 €, menores de 16 años: 30 €.

Punto de encuentro: Torre Madariaga. Estación de tren de Busturia-Itsabegi o a convenir.

Web: www.urdaihide.es. Reservas: 666465950.

Al llegar, Javier transmite las normas básicas, la necesidad de mantenerse en silencio dentro del hide a partir de las nueve. No hace falta estar de pie con los prismáticos en mano, hay hamacas desde las que escuchar sentados o tumbados los ruidos que la oscuridad impone. Cuando alguien crea que se acerca un animal encenderá su foco. "Sabes que estás en un buen sitio para que el encuentro se produzca y a partir de ahí es como pescar. A veces pican, a veces no. Si sucede, el subidón es enorme porque ves a los animales a menos de veinte metros. Si no ocurre, la gente se marcha encantada también porque yo me ocupo de cuidarles, enseñar datos que no sabían y de que se relajen".

Lo de mimar a los visitantes no es palabrería. Les agasaja con un espacio decorado con figuras de animales esculpidas a base de ramas de vid, fichas de las especies que pueblan la zona, huellas de jabalí extraídas del barro, nidos que algún pájaro abandonó, un hotel de insectos, incluso colmenas de avispas africanas que ha arrancado él mismo. Cada detalle tiene su objetivo pedagógico, como el de ayudar a distinguir las piñas mordidas por ardillas de las que picotean pájaros carpinteros.

"Ellas aferran el fruto entre sus patas por el extremo y comienzan a devorar desde atrás, los carpinteros son más desordenados". Aclarados estos temas llega un premio gordo: cena a base de ensalada, huevos que los turistas cogen a las gallinas, pimientos verdes fritos, costillas a la brasa y txakoli casero. "El menú varía según la temporada".

Una vez servido y comido es hora de agazaparse y esperar. "Además del silencio hay otras variables a tener en cuenta. El viento sur y el oeste alejan el olor humano. Con viento de nordeste es complicado ver jabalíes, en cuanto nos olfatean se marchan, evitan el enfrentamiento. Los tejones entran por lo sucio, escarban buscando fruta. Y los corzos ramonean, adoran los brotes tiernos de árboles y arbustos". Secretillos de experto que acabarás conociendo tras apuntarte a la experiencia.

Trekking

Cuatro horas de excursión con paradas servirán para conocer las pautas que diversos animales desarrollan en el entorno. Cuatro horas a través de PR, sendas dirigidas y otras menos transitadas en las que vale más el conocimiento del guía que el gps. "El encinar cantábrico de Urdaibai es muy virgen pero la fauna salvaje siempre deja huellas, rastros y señales. Además habrá que hacerse una idea de la orografía y ubicación del terreno en el que nos encontramos, de la flora que lo puebla y los animales que lo habitan". La experiencia no es solo una caminata, es una aventura de rastreo en la que habrá que buscar pistas. Pezuñas dibujadas sobre el terreno. Escodaduras en los árboles hechas por los corzos para marcar el territorio o quitar la borra de sus cuernos. Incluso rascaderos donde los jabalíes se restriegan abandonando parte de su pelo tras dejar el tronco casi sin corteza.

Solo o en grupo -máximo 6 personas-. 5 kms. 4 h. (3 de trekking). Dificultad técnica baja. Recogida en Torre Madariaga, estación de tren de Busturia-Itsabegi o a convernir. Necesario ropa y calzado adecuados).