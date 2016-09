Cerveza contra la depresión postvacacional

Stop a la depresión postvacacional. No hay razón para sufrirla. Septiembre arranca con citas cerveceras de primer nivel en Euskadi. A la ineludible visita a la Basque Beer Fest de San Sebastián se suma un interesante Tap Take Over de los de holandeses De Molen en los principales bares birreros de la comunidad autónoma, que organizan también maridajes con cata comentada. Arriba ese ánimo. El lúpulo es un potente antidepresivo que ayuda a regular el correcto funcionamiento del sistema nervioso. No es broma.

El meneo comienza el jueves, 8. Hasta 300 barriles de los molineros aterrizan en la piel de toro en una invasión que afectará hasta a 60 bares en toda España. En Euskadi serán 13 los que cederán sus grifos a las impresionantes y sorprendentes creaciones de John Brus. Sesenta de esos 300 barriles van a los cuatro locales de Bilbao, los dos de Barakaldo, Makatzeta en Atxondo, el Ordi en Vitoria y los cinco de Gipuzkoa (Eibar, Donostia e Irun). Por casi todos ellos se dejará ver el propio John, que viene al País Vasco ha cocinar una colaboración con Laugar. A Brus le encanta esta tierra y eso se nota.

Ese mismo jueves, en Singular, Morrocotuda, Bihotz y Zazpi Bide, en Bilbao; 15.000 Hops y Loch Ness (Barakaldo), Ez Dok (Eibar), Boulevard (Irun) y los donostiarras Mala Gissona, Drop y Kañabikaina se pincharan algunas de las más conocidas IPAs e Imperial Stouts de los holandeses. En Ez Dok contarán con una receta añejada en barrica de licor, uno de las especialidades de De Molen. De hecho, el templo eibarrés es el que más variedad va a tener, una decena de variedades.

Aunque los platos fuertes los sirven Ordi (Vitoria) y Makatzeta (Atxondo). Aitzkoa y Pere han preparado un evento de alto nivel para ese mismo jueves en la cervecería de la calle Florida de Vitoria. Se maridan cinco birras con cinco platos. Una doble IPA con muslo de pularda; una Imperial Stout con foie, Porter y salchicha ahumada, Weizenbock acompaña a la costilla de cerdo Thai y la potentísima Imperial Stout Barrel Aged Bourbon cierra la cena (20 horas) con un helado de chocolate negro. Las plazas son limitadas por lo que hay que apuntarse en el bar. Una gran ocasión para conocer a John y a Álvaro Aguayo, chef de la sociedad Zabalbidea, que está al frente de los fogones la noche del jueves.

Al día siguiente, con parecida dinámica, el encuentro es en Atxondo. Makatxeta ha preparado una jornada con lunch, música y maridaje comentado por los chicos de Beerbao. En esta ocasión se ofertan los platos del propio restaurante con cinco recetas de De Molen y una cerveza invitada: la Three Tigers, que es fruto de la colaboración entre Iker Eleicegui (Makatzeta) y Naparbier. La fiesta promete aalrgarse ya que contará con una actuación en directo de Travellin' Brothers en los jardines del caserio. También hay que apuntarse, antes del día 6, ya que las plazas son limitadas.

Para los donostiarras, la opción más cercana es Mala Gissona bar, que el viernes 9 por la tarde noche contará con una evento parecido a los anteriores, en el que se maridarán 6 birras molineras. En cualquier caso, para los amantes De Molen, que no son pocos en Euskadi, los 13 bares participantes en la iniciativa tirarán buena birra durante todo el fin de semana.

Las cervezas de la Basque Beer Fest

Basque Beer Fest, en San Sebastián

Y por si esto fuera poco, la fiesta de la cerveza vasca que organiza la EGE -Euskal Garagardo Elkartea- arranca el jueves 8 y promete buena birra, comida y música hasta el domingo. Los detalles de esta segunda edición se anunciarán por parte del Ayuntamiento de San Sebastián, colaborador en la iniciativa, a lo largo de este semana. Desde el jueves, nueve productores ofrecerán hasta 30 recetas a los que se acerquen a su carpa. Algunas, como las de Olañeta, estrenando las recién ganadas medallas de Oro de los World Beer Awards, uno de los principales concursos birreros del mundo