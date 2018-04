«Un pincel y una caña, por favor»

A veces la creatividad se encuentra en los lugares más insospechados, como en el caso de los asistentes a la iniciativa 'Salir con arte' que prefieren enfrentarse a un lienzo en blanco junto a la barra de un bar. Con una cerveza en una mano y un pincel en la otra, la misión se vuelve mucho más gratificante. Cada 15 días, un grupo de personas se reúnen en un bar diferente de Bilbao para dar sus primeras pinceladas guiadas por una artista profesional. Dos horas de buena música, charla, bebidas y mucho arte.

«Es una forma divertida de aprender, te vas a un bar, te tomas algo y mientras pintas un cuadro», explica la artista Lucía Bonilla. No es ningún taller de pintura al uso, pero quienes asisten entran sin nada y salen con una obra de arte hecha con sus propias manos. Ese es el objetivo de 'Salir con Arte', un proyecto impulsado por la valenciana Noelia Vera, licenciada en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Bellas Artes. Desde hace año y medio, la iniciativa también forma parte de los planes de Bilbao y de más de 20 ciudades.

Arte para principiantes

A Cristina le hace ilusión pintar su primer cuadro. «Es divertido tener un lienzo en blanco y empezar a crear». Y es que el proyecto está pensado para todos aquellos que no han utilizado nunca un pincel. «Viene gente de todo tipo, grupos de amigas y amigos o parejas que también se pican entre ellos a ver a quién le queda mejor», señala Lucía. Cristina tiene claro que colgará su obra en unas de las paredes de la casa que acaba de comprar. Begoña, por su parte, se lo toma con humor: «no sé si será para colgar o para esconder».

En Facebook proponen la escena a pintar y las inscripciones se realizan a través del sitio web. Se trata de una quedada colectiva y quienes participan no necesitan preocuparse por ningún material, los organizadores ponen a su disposición caballetes, lienzos, pintura acrílica, pinceles y delantales. «Utilizamos acrílico porque es más cómodo, seca antes y es más fácil de manipular. En óleo no es posible porque el cuadro hay que pintarlo en dos horas y no seca», aclara Bonilla.

Es la artista la que se encarga de mostrar el paso a paso a los participantes, desde cómo hacer la mezcla de colores, hasta las pinceladas, pero allí cada persona puede hacer su interpretación libre. «Mientras compartes este espacio con amigos estás desconectando de la rutina diaria. La gente viene, se pone a pintar y se olvidan de las cosas que pesan del día a día». Muchos de los que asisten se motivan a repetir la experiencia y poco a poco, a través de esta propuesta, salen nuevos adeptos a estas tardes que arrancan en blanco y acaban llenas de color.