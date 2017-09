Piden 7 años y medio para la acusada de estafar un millón de euros a una viuda en Bilbao La acusada, en el banquillo durante el juicio. / Borja Agudo Informes acreditan más de 1.200 giros bancarios desde la cuenta de la víctima con un valor total de casi medio millón OLATZ HERNÁNDEZ Martes, 19 septiembre 2017, 18:35

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia dejó visto para sentencia el juicio contra M. T. C. D., vecina de Bilbao de 60 años, y su hijo, J. V. G. C., por estafar presuntamente hasta un millón de euros a una viuda con problemas psiquiátricos. La acusación pidió 7 años y medio de prisión para la acusada y una indemnización de cerca de 469.000 euros, una pena que consideran «proporcionada» por un delito continuado de estafa con agravante de relaciones personales. «La mujer sabía de su estado mental y se aprovechó de la situación», señaló el letrado Juan Miguel Mora, en representación de la acusación particular. Al hijo de la encausada lo consideran partícipe a título lucrativo y solo pidieron la devolución de 12.000 euros por una responsabilidad civil indirecta.

Durante el interrogatorio, M. T. C. D. se mostró afectada y se acogió a su derecho a no declarar a las preguntas de la acusación particular. Sí respondió al fiscal, a quien aseguró que la viuda le daba dinero a través de giros postales que ella siempre le devolvía en metálico. «Ella tenía muchos negocios y no quería que los acreedores supieran el dinero que manejaba. Por eso me lo enviaba a mí y yo se lo devolvía en metálico», aseguró la acusada. Sin embargo, esta no conserva ningún recibo de dichas operaciones, aunque fue rotunda al afirmar que «yo no le debo nada». La mujer dijo no conocer el estado mental de la viuda, y que solo apreció conductas extrañas «en los últimos 2 o 3 años».

El hijo de la viuda interpuso una denuncia en 2012, al ver que su madre entregaba grandes sumas de dinero a M. T. C. D. «Dame dinero, si no a tu hijo le va a pasar algo», dijo oír por teléfono a la acusada. Todos los accidentes y muertes familiares, la viuda los atribuía a «un grupo de gente poderosa que querían hacerle daño». Tras la muerte de sus padres y de su marido protagonizó ciertos altercados en los que aseguró que sus familiares habían sido asesinados.

La viuda provenía de una familia acomodada, con varios pisos en Gijón y una cuantiosa herencia de sus padres; ahora vive con su hijo de alquiler en Castro. «No tenemos nada», aseguró su hijo. La viuda y la acusada eran amigas desde hace muchos años. En 2005 el marido de la acusada compró un Mercedes de «segunda o tercera mano». En 2006 varios giros bancarios de la viuda conducen a la cuenta del hijo de la acusada, con un importe total de 12.048 euros, cantidad que fue retirada en 2013 poco después de que se interpusiera la denuncia. «Tenemos una economía normal, sin lujos», declaró el hijo.

Los informes periciales muestran un total de 1.289 giros bancarios realizados desde la cuenta de la viuda a la de la acusada, por un importe total de más de 469.000 euros. «Y eso solo en las doce cuentas investigadas; pudo haber más, además de cheques y dinero en efectivo», señaló la acusación. Antes de 2011, cuando Correos aún permitía giros sin identificarse con DNI, los comprobantes tienen multitud de pseudónimos: Dina, Tina, Mina... «Presumimos que todas las salidas de dinero las ha hecho el titular o han contado con su beneplácito», apuntó un perito.

Los informes medicoforenses concluyen que la viuda padece trastorno delirante de tipo persecutorio, que «altera su interpretación de la realidad». Este tipo de conducta se aprecia en la idea de que la muerte de sus padres y su marido no fue casual. En 2009 acudió al médico y se le diagnosticó ansiedad. «Si leemos entre líneas se ve qué es lo que le provoca esa ansiedad: la creencia de que existe un complot contra ella y su familia», concluye el informe médico.

No fue hasta 2011 cuando la presunta víctima comunicándose de manera «delirante». La documentación facilitada no permite concretar cuándo comenzó el trastorno, pero según la médico forense se remonta al menos a la muerte de su padre, en 2002. «Se ha ido incrementando y retroalimentando con los sucesos y ahora en 2017, se puede afirmar con rotundidad que sufre esa alteración».

El fiscal aludió a la divergencia en las cantidades de la acusación y de la defensa. Además señaló que solo tendrá en cuenta los cerca de 32.000 euros de los giros realizados entre 2008 y 2014, época en la que cree que la mujer ya estaba afectada por el desorden mental. «Se está juzgando si esta mujer tenía un trastorno y si la acusada sabía de sus situación. Lo primero hay que responder afrimativamente, lo segundo deberá valorarlo la sala», concluyó. La única prueba directa del conocimiento de la acusada reside en la declaración del hijo