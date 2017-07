Petronor reabre esta tarde la planta parada por una avería Vista de la planta de Petronor. / Fernando Gómez El incidente, ocurrido de madrugada, ha provocado un aumento «considerable» de la llama de una de las antorchas SERGIO LLAMAS Muskiz Viernes, 7 julio 2017, 12:49

Petronor prevé iniciar a lo largo de esta tarde la puesta en marcha de la unidad de craqueo catalítico, FCC, que se emplea para la producción de gasolina, tras la parada imprevista llevada a cabo durante esta madrugada. A las dos y cuarto de la mañana SOS Deiak informaba a través de las redes sociales de una «avería en la unidad de producción» que había ocasionado una llama en una de las antorchas mayor de lo habitual. «Está controlada y no hay riesgo», añadían en un tuit.

En un comunicado la refinería explicó que el incidente tuvo su origen en una parada inesperada del compresor de gases, lo que a su vez ocasionó un «aumento considerable de la llama» en una de las antorchas (la número 3). También alertaban sobre la «posible dispersión, inerte, de zeolita». Al no haber podido poner de nuevo en servicio el compresor, los técnicos han optado por parar la unidad de FCC disminuyendo así el caudal de la antorcha.

Los portavoces de la empresa advirtieron esta mañana que el problema ya ha sido subsanado por lo que esta tarde iniciaran el proceso de puesta en marcha, que se prolongará durante el fin de semana. «Son necesarias 48 horas hasta volver a estar en situación de plena producción», han apuntado.

El episodio no ha generado problemas en las poblaciones más próximas, como el barrio de San Julián, en Muskiz, donde esta mañana había normalidad y no se apreciaban restos de ninguna emisión. El Ayuntamiento de Abanto también ha señalado que no ha recibido avisos relacionados con este asunto por parte de los vecinos.