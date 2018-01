Personajes carnavaleros

El primer lunes después de Reyes, que casualmente fue ayer mismo, se reúne cada año la Orden Botxera de Farolín y Zarambolas para que sus integrantes propongan a la Comisión de Fiestas de Bilbao y a Bilboko Konpartsak su terna de candidatos a ambos cargos, que serán elegidos por las autoridades competentes antes de que comience el Carnaval. La reunión de XX Consejo Anual de la Orden se celebró, como es habitual, en el interior del Café Iruña.

A las siete y media de la tarde los txistularis Mikel Bilbao, recientemente nombrado ‘Txirene of The Year por la Asociación BilbaoHistoriko, y su hijo, Patrik Bilbao, recibieron bajos los sones del txistu y el tamboril a los miembros del Consejo que acudieron -algunos de los habituales de estas reuniones no pudieron acudir, vencidos por la gripe que asola a gran parte de los bilbaínos-, la mayoría Farolines y Zarambolas en años precedentes. A las ocho de la tarde los asistentes al consejo, ya sentados frente a la mesa, tuvieron la oportunidad de presentar a sus candidatos mientras disfrutaban de la tradicional taza de chocolate con picatostes y vaso de agua, que sirvió con su profesionalidad habitual Ricardo Nanclares, que lleva más de 37 años trabajando en el Iruña.

Tras muchos dimes y diretes los candidatos que presentarán la Orden Botxera a Farolín del 2018 son el hostelero y actor Mikel Martínez, responsable del Café Bilbao de la Plaza Nueva; el cantante Iñaki Uranga, integrante del grupo El Consorcio; y Tomás Ondarra, ilustrador, dibujante y escritor. Los candidatos a Zarambolas son Txemi del Olmo, locutor y actor de doblaje, que hizo viral la gaseosa ‘La cruz del Gorbea’ cuando ni siquiera existía; la bertsolari bilbaína Oihana Bartra; y el grupo de rock Zea Mays, que este año cumple su veinte aniversario.

En el transcurso de la reunión también se eligió la Txirenada del año -la acción perpetrada durante el pasado año que mejor conjuga el espíritu emprendedor con el buen humor-, que recayó en la idea de embotellar y comercializar la lluvia de Bilbao. Se hizo una mención especial a la iniciativa Hamika egun euskaraz, con la que se pretende que durante once días los vascoparlantes hablen en todo momento en euskera, iniciativa que este año se ha realizado en Deusto y que ha contado con la participación de más de un millar de personas.

Entre quienes asistieron al consejo se encontraban José Mari Amantes y Luis Ángel Castresana, de la konpartsa Moskotarrak; Alberto Ruiz de Azua, responsable del área de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao; el cantante callejero Pascual Molongua; José Antonio Bizkaia, integrante del grupo ‘Los cinco bilbaínos’; los hosteleros Jon de Miguel, Juan Carlos Bilbao ‘Muga’ y Manu Iturregi; Ignacio Cano, gerente del grupo Iruña; el montañero Juanjo San Sebastián; la actriz Nati Ortiz de Zárate; Gontzal Azkoitia, Javier Ruiz, Arturo Trueba e Iñaki Astigarraga. También asistieron Galder Anton, Gorka Iturrino y Oihana Pascual, de Bilboko Konpartsak; Lorea Argarate, Goizalde Landabaso, Ane Zabala y José Lejarraga ‘Petiso’ .