Un perro se traga cinco anzuelos ocultos en comida en Txurdinaga Los anzuelos que fueron expulsados por el perro. / E. C. Su dueña, vecina de Santutxu, los encontró entre las heces del animal después de que se escapase e ingiriese comida dejada por los asiduos de la zona para los gatos callejeros y los conejos SOLANGE VÁZQUEZ Sábado, 25 noviembre 2017, 00:31

El pasado viernes, Brown, un perrito sin raza adoptado de una perrera, daba su paseo por el parque Europa de Txurdinaga. En un momento dado, se escapó de sus dueños y se internó en una zona del área de esparcimiento donde los asiduos del lugar -sobre todo, personas mayores- suelen dejar comida para los gatos callejeros que pupulan por allí y también para varios conejos que hacen las delicias de los peques. Fue muy poco tiempo, pero el justo para que se comiese parte de ese arsenal alimenticio abandonado. La mascota regresó a casa con total normalidad y no mostró signos de encontrarse mal. El susto llegó cuando terminó la digestión de la mascota. El domingo, al recoger las heces del perro, la propietaria de Brown, Maite Villanueva, notó algo raro. «Las toqué a través de la bolsa y percibí algo muy duro. Así que me puse unos guantes, rebusqué... y saqué cinco anzuelos. Cinco», recalca.

Muy preocupada por si habían causado daños internos al animal o por si quedaban más en el interior, Maite llevó a Brown al veterinario, quien comprobó estaba bien y le hizo varias radiografías. «Afortunadamente, no le pasaba nada y no le quedaba ningún anzuelo dentro, pero podía haber sido un desastre», indica Maite, que ha denunciado el caso a la Policía Municipal. Lo hace, dice, porque los anzuelos no sólo podrían haber hecho estragos en los gatos, conejos y perros que frecuentan este enclave. «Justo al lado hay un parque infantil, siempre lleno de niños. ¿Y si alguno se despista de sus padres un segundo, ve algo apetecible allí tirado, se lo come y resulta que tiene un anzuelo?», se pregunta consternada.