200 pasajeros se quedan tirados en Londres al cancelarse su vuelo a Bilbao Los pasajeros ayer atrapados en Gatwick. / Twitter La falta de información indignó a los afectados, que solo recibieron como solución por parte de Vueling viajar mañana a Loiu vía Barcelona JAVIER RUIZ BILBAO Martes, 18 julio 2017, 01:16

El aeropuerto londinense de Gatwick se convirtió a última hora de ayer en una olla a presión. Vuelos cancelados, horas y horas de espera, falta de información y centenares de personas damnificadas fueron las consecuencias de una incidencia técnica que sufrió un avión de Vueling por la mañana y que desencadenó una cascada de retrasos y anulaciones de operaciones de la compañía durante el resto de la jornada.

Una de las programaciones canceladas fue la que tenía Bilbao como destino, con hora prevista de salida a las ocho de la tarde y cerca de 200 pasajeros a bordo. «Ya nos mosqueó durante la tarde el retraso en asignar al vuelo puerta de embarque. Luego nos anunciaron que se retrasaba, luego que nos metían en otro vuelo... Y todo ello enmedio de una falta de información constante y sin que nadie de la compañía diera la cara. Nos mandaban de un mostrador a otro donde nos agolpábamos cientos de personas en busca de información y una señorita nos decía que no sabía nada, eso sí, en un perfecto inglés», explicaba Alberto, uno de los afectados, que tenía como destino final Santander.

Finalmente, pasadas las once de la noche, les metieron en autobuses que les trasladaron, tras más de una hora de viaje, a un hotel «en mitad del campo y por supuesto sin habernos informado previamente». La indignación entre los viajeros era patente, no tanto por la suspensión del vuelo en sí misma como por la falta de información de la aerolínea.

«Esto es de juzgado de guardia. Vueling se ríe a la cara de nosotros y hace lo que les da la gana y nos dejan tirados como colillas», explicaba Asier. «De mí no se ríen más. No vuelvo a volar con ellos», sentenció este bilbaíno tras gastarse 500 euros para poder embarcar hoy en un avión de British Airways a ‘La Paloma’ porque la solución que les ofreció la compañía fue volar mañana a Loiu vía Barcelona «y por motivos laborales no puedo esperar aquí dos días».

La alternativa propuesta por Vueling no fue más que la gota que colmó el vaso. «Nos meten en un vuelo el miércoles mientras desde Bilbao mi hijo me acaba de contar que están vendiendo plazas para el vuelo del martes. Se ríen a la cara de nosotros», sentenció Asier.