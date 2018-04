Santutxu se instala en las páginas de sucesos. ¿Qué está pasando? La acumulación de cuatro episodios delictivos en el barrio en algo más de 24 horas alarma a los vecinos SOLANGE VÁZQUEZ Miércoles, 11 abril 2018, 01:34

La acumulación de sucesos que ha tenido lugar en Santutxu en los últimos días se ha convertido en la comidilla del barrio. Detenciones, robos, peleas... en los corrillos de vecinos no se habla de otra cosa. Para los residentes en la zona, una de las más populosas de la villa, con sus cerca de 45.000 habitantes, esta concentración de delitos es una confirmación de «la creciente sensación de inseguridad que hay en la calle y que se ha intensificado en el último mes y medio», según apunta Alberto Pacios, presidente de la Asociación Barrios por la Convivencia, que aglutina a parte del movimiento vecinal de Santutxu «y alrededores».

Desde la madrugada del domingo hasta el lunes por la mañana, se ha tenido noticia de, al menos, cuatro episodios delictivos, concentrados todos ellos en escasos metros. La cadena que ha inquietado a los vecinos arrancó en la madrugada del domingo. Se inició en La Nube, un conocido bar situado en el centro del barrio. Poco antes de las cuatro de la mañana, un grupo de jóvenes protagonizó una trifulca en el interior de local que se saldó con cinco heridos por contusiones -dos de ellos de cierta gravedad- y cuatro personas detenidas por la Policía Municipal, entre ellas, un menor. «Hay gente que sólo sabe molestar y va a los sitios a liarla. Por desgracia, nos tocó sufrir a algunos de estos sujetos el otro día», han lamentado los responsables del local en Facebook.

Tres horas después de este incidente, que causó un considerable revuelo por la llegada de las patrullas policiales y ambulancias, se produjo otro delito muy cerca de allí, en la calle Julián Bolivar Elorduy: tres jóvenes «veinteañeros» atracaron a punta de navaja una panadería que acababa de abrir. C. A., la empleada que estaba en el establecimiento en ese momento, todavía no se ha recuperado del susto: «Primero vi a unos chicos que miraban y pasaban de largo, pero poco después volvieron. Uno sacó una navaja, otro se colocó a mi lado y me dijo 'dale todo, dale todo'... Y claro, qué iba a hacer, se lo di». Según relata, como era muy temprano, «se llevaron muy poco dinero, lo que había para cambios». A la mujer le ha quedado un ingrato recuerdo y mucho miedo: «Ahora me acompaña mi hijo a primera hora, hasta que esto se empieza animar y hay gente. Es que me va a dar pánico levantar la persiana, sobre todo los fines de semana, cuando poca gente sale a la calle temprano». Los tres individuos fueron detenidos poco después, según informaron fuentes de la Ertzaintza.

La panadería no fue el único negocio que sufrió visitas indeseadas este fin de semana. Ni siquiera habían pasado 24 horas cuando el bar Jatorra, en la calle Santutxu (plaza del Carmen), se convirtió en el objetivo de los ladrones. 'Cuco' Fernández, dueño del local, lo cuenta con hartazgo: «Es la segunda vez que me entran en 15 días. La anterior ocurrió el día 23 y, entre otras cosas, se llevaron 600 euros de lotería». Según cuenta, en esta ocasión los delincuentes le han levantado la persiana y «han causado muchos destrozos». Sobre todo, se centraron en 'reventar' las máquinas tragaperras, la de apuestas y la registradora. No lo lograron y fueron 'pillados' por la guardia urbana, «que había sido alertada por un cliente que trabaja de noche y pasaba por la zona» cuando estaba cometiéndose el robo. «Últimamente han entrado en más bares, el mío no es un caso único», indica 'Cuco', que lleva cuatro años al frente del Jatorra. Juan Goicoechea, uno de sus clientes, asiente con la cabeza: «Vas intranquilo por la calle, con las llaves en la mano. A ciertas horas, oigo pasos... y miro. Antes no tenía esa sensación en el barrio».

Pocas horas después de este robo fallido continuó el suma y sigue con otro delito frustrado. El lunes por la mañana, un policía retirado detuvo en la calle Médico Antonio Eguiluz a un individuo de 21 años que había robado en el interior de un coche en la calle Santutxu. Lograron interceptarlo gracias a la colaboración ciudadana, ya que muchos vecinos les indicaban por dónde intentaba escapar el presunto delincuente. «Las autoridades nos tachan de alarmistas, pero la sensación de inseguridad está ahí por algo. Y no sólo es en Santutxu, es en todo Bilbao», concluye Pacios.