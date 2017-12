¿Pero qué pasa con la discoteca Moma? Vigilantes a la entrada de la discoteca de Rodríguez Arias. / Luis Ángel Gómez El juez justifica la suspensión cautelar del cierre por el impacto económico y los vecinos se encolerizan LUIS GÓMEZ Jueves, 14 diciembre 2017, 12:42

La noche de Bilbao parece sumida en un bucle. Si hace algo más de año y medio la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de la capital vizcaína justificó el levantamiento del cierre cautelar de la discoteca Budha para mantener 15 puestos de trabajo y asegurar el pago de las deudas contraídas por los propietarios de la sala de Alameda Urquijo pese a exceder su aforo en un 42%, otro juez -en este caso del número 4- ha esgrimido idénticas razones para suspender de forma provisional la sanción que el área dirigida por el socialista Alfonso Gil impuso a Moma por exceso de ruidos en el interior de esta sala, abierta en enero. Curiosamente, varios socios participan en la explotación y gestión de ambas discotecas, emplazadas en el barrio de Indautxu.

El fallo alega «razones de urgencia» y recoge las dudas del juez sobre «las validez de las mediciones sonoras» realizadas por técnicos del Ayuntamiento. Advierte que el cumplimiento de la multa -cuatro meses y una semana- podría derivar en la clausura definitiva de la sala de fiestas y «en la consiguiente pérdida de 20 empleos», además de suponer también la disolución de la firma encargada de la seguridad de Moma, que da trabajo a 11 personas.

Más allá de las consecuencias laborales, la decisión judicial ha sumido en un absoluto desconcierto al vecindario, que se pregunta cómo es posible que el Consistorio haya ordenado en al menos dos ocasiones el cierre de Moma y al de pocas semanas haya reabierto sus puertas sin cumplir la sanción en su totalidad. Si con el Budha el Ayuntamiento consideró «desacertado» que el juez antepusiera «el interés mercantil» a la convivencia ciudadana, en esta ocasión ha reaccionado de forma más contenida. La delegada adjunta de Movilidad y Sostenibilidad, Inés Ibáñez de Maeztu, confirmó ayer que el Consistorio recurrirá la sentencia. «Esperaremos a ver qué ocurre entonces», explicó a este periódico, aunque adelantó que, en cualquier caso, «se hará lo que decida el juez». La edil insistió en el «carácter cautelar» de la resolución y justificó el proceder de la Corporación: «Vamos a mantener nuestro posicionamiento, porque nos situamos en el cumplimiento estricto de la normativa».

«El poder del dinero»

Frente a la mesura de los dirigentes políticos, los vecinos exteriorizaron su hartazgo y denunciaron el «desamparo» en que les deja el auto: «Poderoso caballero es don dinero, que venga un juez diciéndonos que un cierre de cuatro meses no permitiría a la discoteca hacer frente a sus obligaciones económicas», lamentó la Agrupación Afectados Rodríguez Arias, disgustada por permitir que «la juerga descontrolada de unos pocos perjudique a la mayoría y el interés mercantil prevalezca sobre el derecho humano».

Las claves Inés Ibáñez de Maeztu, delegada adjunta de Movilidad: «El Ayuntamiento recurrirá, pero en cualquier caso se hará lo que decida el juez» Luis Ángel Rodríguez, propietario de Moma: «El auto valora que el cierre en época navideña supondría un impacto económico bestial» Álvaro Díaz-Munío, director del Hotel Ilunion: «Si se cuestionan las mediciones y las normativas no se cumplen, ¿para quién son las leyes?»

En la misma línea se expresó Álvaro Díaz-Munío, director del Ilunion, hotel contiguo a la sala, que ha denunciado en numerosas ocasiones los perjuicios económicos que les acarrea el Moma. «Es increíble que después de diez meses y de acumular once expedientes, alguien diga que cumplen con todo. Si las mediciones del Ayuntamiento se cuestionan y las ordenanzas no se pueden hacer cumplir, ¿para quién son las leyes?», protestó. «Los derechos de unos no terminan donde empiezan los de los demás. Esta gente vive en la impunidad y hace lo que le viene en gana», zanjó.