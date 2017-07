«Los que participan en pruebas en la ría tienen que saber riesgo que asumen» El concejal de Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao, Ricardo Barkala, adelanta que el futuro protocolo exigirá a los organizadores que informen exhaustivamente de la calidad del agua y de las precauciones a tomar ante exposiciones prolongadas JOSÉ DOMÍNGUEZ Viernes, 14 julio 2017, 12:23

«El Ayuntamiento no puede prohibir el baño en la ría aunque quiera, que no quiero». El concejal de Obras, Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio Público, Ricardo Barkala, se ha mostrado taxativo esta mañana en una comparecencia solicitada por el grupo municipal de Udalberri para conocer el estado de sus aguas y los pasos a seguir por el Ayuntamiento tras detectarse cinco casos de infección por leptostirosis tras la disputa de una prueba de triatlón en la que participaron 1.500 deportistas. El también presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha garantizado que se seguirán desarrollando actividades en la lámina de agua con normalidad pero, eso sí, con mayores precauciones y medidas de prevención. Así ha adelantado que el protocolo que se elabora para regular su uso y disfrute incluirá la obligatoriedad de las entidades organizadoras de informar a todos los interesados en participar tanto en carteles como en formularios de inscripción tanto de la calidad del agua como de los peligros de una hipotética infección en casos de exposiciones prolongadas.

La razón, según ha insistido Barkala es que la ría no está calificada como zona de baño libre como pueden ser las playas, pero «por normativa» tampoco está prohibido el baño. En consecuencia, según ha insistido, no se puede limitar su uso ni impedir a nadie «que se tire al agua», pero sí se puede mejorar la información a la c ciudadanía para que lo que haga con todo el conocimiento posible de los riesgos a los que se enfrenta. Además, ha matizado que el peligro de sufrir cualquier molestia aumenta con el mayor tiempo de contacto con el agua «y el 98% de las actividades que se realizan en la ría suelen ser con aparatos como kayak o traineras, que limitan notablemente la posibilidad de exposición al agua».

En cualquier caso, el propio responsable ha insistido en restar trascendencia a las tres infecciones contabilizadas en el triatlón, cuando antes se han «realizado pruebas con cientos de miles de personas sin que pasase nada». «Montar la que se ha montado me parece excesivo para la gravedad del hecho», ha insistido.

«Nunca vamos a tener un control total de sus aguas»

La concejala de Salud, Yolanda Díez, ha insistido en este punto al remarcar que la infección por leptostirosis ha sido «absolutamente circunstancial», y ha redundado en la idea de que con el baño en la ría siempre existirá «un riesgo porque nunca vamos a tener un control total de sus aguas». En ese sentido, ha subrayado que se trata de un «medio natural» sujeto a muchos factores como las mareas o la entrada de agua desde numerosos afluentes.

El propio Barkala ha incidido en ese sentido en la mejora evidente que presenta el cauce tras la inversión de más de 1.200 millones de euros en su regeneración. Unas medidas que, según sus propias palabras, se han convertido en un «referente a nivel internacional».

La portavoz de Udalberri, Carmen Muñoz, ha reiterado sin embargo sus dudas sobre los peligros a los que se enfrenta el que se tire al agua y ha abogado porque «si el baño no es apto, que se prohíba». Su homónima en EH Bildu, Izaskun Guarrotxena, también ha considerado que a su juicio sigue habiendo un riesgo «importante» en el bañoy h recordado que desde 2009 que se hizo la primera petición para celebrar un evento como el tratlón ya el departamento de Sanidad del Gobierno vasco planteó que deberían valorarse en función del tiempo de duración «y una tan larga como esta debería estar prohibida». Samir Mahdou, por su parte, ha criticado al equqipo e Gobierno por no hacer más esfuerzos eenmateria de prevención. «Nunca he visto un cartel del Ayuntamiento que desaconseje el baño porque el agua no es apta», ha lamentado.