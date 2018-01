«Parecía que la gente sabía que iba a tocar ese número» EFE Guillermo Moles, gerente de la administración de Lehendakari Agirre, empezó en el negocio hace nueve años y reconoce que nunca ha vendido un premio semejante ENEKO PÉREZ y BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 6 enero 2018, 15:04

Guillermo Moles, el gerente de la administración de Lehendakari Agirre, donde ha caído el primer premio de 'El Niño', no se podía creer la noticia. «Nunca he vendido un premio tan gordo», ha reconocido. Moles empezó hace nueve años en este negocio y ha dicho que el número se terminó de vender ayer. «Parecía que la gente sabía que iba a tocar ese número», ha señalado.

En su administración ha vendido el 05685, el número agraciado con el primer premio. En total han repartido 100 millones de euros, 50 series, premiado cada décimo con 200.000 euros. «El bar Ziortza, en Arangoiti, se llevó bastantes décimos», ha dicho Moles. Además, también ha contado que un cliente se llevó varios décimos para repartir entre amigos. «También ha tocado en un grupo de abonados que lleva 10 años jugando a este número», ha contado.

Moles no ha comprado ningún décimo, aunque reconoce que se alegra mucho porque «ha tocado a clientes que siempre compran aquí, a gente de toda la vida».

Una ilusión muy grande

Una vecina de la administración, ha sido una de las agraciadas con el premio. «Es la primera vez que juego este número, lo compré en Navidad y he repetido con 'El Niño'», cuenta visiblemente emocionada. Esta mujer siempre ha jugado a la lotería pero confiesa que nunca pensó que le tocaría a ella. «Cogí el número por intuición», confiesa. Además, reconoce que está encantada porque es un número abonado de la administración y «lo lleva mucha gente de Deusto».

Su hija ha sido la que le ha dado la noticia. «Me ha llamado y me ha dicho que había tocado al lado de casa y cuando me ha dicho el número no me lo podía creer, estoy muy ilusionada», confiesa. Cuando se le pregunta en qué va a invertir el dinero, lo tiene claro. «Ayudar a mis hijos que les hace falta», afirma.