Un 'otero' sanciona a dos ertzainas que escoltaban en Bilbao a una mujer maltratada Un coche de la Ertzaintza pasa por delante de un parquímetro en Colón de Larreátegui. / jordi alemany Desde hace unas semanas, los coches camuflados de la Policía vasca deben pagar por estacionar en las calles de la capital vizcaína DAVID S. OLABARRI Domingo, 8 abril 2018, 00:46

Un trabajador de la OTA de Bilbao denunció el pasado martes a un coche camuflado de la Ertzaintza por estacionar sin ticket. En su interior se encontraban dos agentes de la Policía vasca a los que se había encomendado proteger a una víctima de violencia de género de carácter «especial». Los agentes explicaron al vigilante que no podían moverse de allí porque se encontraban cumpliendo una orden judicial que les indicaba que debían escoltar a una mujer. El 'otero', por su parte, les dijo que él no podía hacer nada, que a la mañana no les había sancionado porque estaba rota la máquina y que era su obligación ponerles la multa. «Que se arreglen entre los jefes», les dijo el vigilante.

Desde una perspectiva más general, la denuncia a este coche sin distintivos de la Ertzaintza forma parte de una controversia que se ha desatado en la comisaría de Bilbao. El sindicato Erne denunció que, desde hace unas semanas, se les ha eliminado de la base de datos que deja exentos de poner el ticket a los automóviles camuflados del cuerpo y se les han retirado las tarjetas de uso policial. Como consecuencia de ello, hace más de un mes «empezaron a llegar multas a la comisaría de Bilbao».

Erne pide responsabilidades

Según la central, la jefatura dio dos alternativas a los agentes, que desde entonces se han mostrado más reticentes a llevarse alguno de estos coches oficiales. Por un lado, se planteó la posibilidad de facilitar a los ertzainas «monedas» para hacer uso de los parquímetros antes de que empezasen el operativo que tuviesen asignado. También se planteó la posibilidad de que fuesen los propios funcionarios los que pagasen estos tickets de su bolsillo y que después les fuese reembolsado el gasto. Erne, en todo caso, denuncia que «la labor policial se ve comprometida ante diferentes actuaciones de vigilancia o atención a situaciones de emergencia». Desde el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ya confirmaron que se ha producido un contratiempo que están tratando de solucionar.

En este caso, el vigilante denunció el estacionamiento irregular del vehículo a pesar de que los agentes le informaron de que no podían moverse de allí porque estaban cumpliendo una orden judicial. El sindicato Erne, mayoritario en la Policía vasca, acusa de este problema directamente al jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa. Básicamente, porque dice que al menos dos sindicatos le han informado de esta situación desde hace más de un mes y no ha tomado «medidas para solucionarlo». Además, insiste en que la central ya ha pagado dos de estas multas puestas a coches camuflados y que, por tanto, los agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Bilbao son cada vez más reticentes a usar estos coches. Y todo porque, dicen, «no tienen garantías de que el Departamento vaya a asumir el importe de la sanción».

Fuentes conocedoras de la controversia explican que la última ordenanza municipal de la OTA aprobada por el Ayuntamiento de Bilbao no incluye a estos vehículos dentro del grupo de exentos del pago del estacionamiento. En este sentido, insisten en que los vigilantes de la OTA tienen la «obligación» de sancionar a estos automóviles mientras no se llegue a un acuerdo.