La oposición se planta frente al alcalde: «Se comporta como un 'hooligan' de batzoki» Juan María Aburto en una imagen de archivo. Los cuatros grupos están «hartos» «del ninguneo y el desprecio» al que les somete Aburto, que les «excluye», dicen, de los actos municipales de relevancia EIDER BURGOS Jueves, 28 junio 2018, 13:48

La oposición del Ayuntamiento de Bilbao se planta frente al alcalde, «hartos», dicen, de su «actitud excluyente y revanchista»: «Empezó ofreciendo un diálogo fluido pero ha ido de menos a más. Nos excluye de los actos de carácter municipal a propósito, es inaceptable», ha sentenciado la portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga. «Aburto y sus acólitos se encierran en sus despachos y gobiernan como si fuese su enésimo batzoki. Debe empezar a actuar como el alcalde de todos y no solo de sus votantes».

Representantes de todos los grupos de la oposición han abandonado por unos minutos el pleno de este jueves para realizar una declaración conjunta en contra del «ninguneo y el desprecio» al que, dicen, le someten desde el equipo de Gobierno. Se les excluye de los actos municipales de mayor relevancia -presentaciones de planes como el de Infancia y Adolescencia, la inauguración de la barandilla de Artxanda, recepciones, entregas de premios...-, y se les relega «a los rebajos de acera e inauguraciones de parques infantiles». Además, «acaparan los recursos municipales, como el servicio de 'streaming', como si fuera del partido». «No salimos de nuestro asombro», ha exclamado la representante de Udalberri, Carmen Muñoz. «Este tipo de acciones empeora la relación entre el Gobierno y la oposición». «Aburto se comporta como un 'hooligan' de batzoki», ha sentenciado el popular Luis Eguiluz.

La oposición en conjunto exige que para el próximo curso municipal el alcalde «rectifique» su actitud y «cese la hostilidad». Si no, «encontrará una oposición frontal y en bloque», ha asegurado el portavoz de Goazen Ganemos, Francisco Samir Lahdou. «Es una gran decepción tener que trabajar día a día con una persona tan poco dialogante. Critica de manera airada que no firmemos sus pactos electoralistas con la vehemencia de un niño y luego, de forma revanchista, nos excluye de planes y actuaciones que trabajamos entre todos los grupos como si fuesen juguetes. Si continúa en esa línea, con nuestro grupo que no cuente». «Ved lo importante que tiene que ser esto para que cuatro grupos con ideas tan diferentes se pongan de acuerdo», ha señalado Eguiluz.