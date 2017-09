La oposición critica las medidas que han permitido reabrir la discoteca Moma BORJA AGUDO El equipo de gobierno hace un balance positivo de la mediación a un mes de la vuelta al funcionamiento del local JULIO ARRIETA Lunes, 25 septiembre 2017, 13:42

El jueves 7 de septiembre la discoteca Moma reabrió de nuevo tras cumplir una sanción municipal de un mes de cierre. El polémico local, situado en la calle Rodríguez Arias de Bilbao, recobraba su actividad después de que sus responsables aceptaran cumplir una serie de compromisos que garantizaran el derecho al descanso de los vecinos de la zona. Esta mañana, la concejala adjunta del Área de Movilidad y Sostenibilidad, Inés Ibáñez de Maeztu, ha comparecido a petición del PP para dar cuenta de la marcha de las medidas tomadas, que ella ha valorado como «positiva, hasta ahora», pero cuya eficacia ha sido cuestionada en bloque por la oposición, que se ha hecho eco de quejas de los residentes recogidas este mismo fin de semana. El representante del PP incluso ha llegado a invitar al alcalde a que pase una noche de fin de semana en el hotel contiguo a la discoteca o en casa de algún vecino para comprobar la situación.

En su exposición, Ibáñez de Maeztu ha señalado que el tiempo transcurrido desde la reapertura «es un margen estrecho» como para calibrar si las medidas adoptadas, básicamente un aumento de la seguridad, la presencia de educadores sociales y el refuerzo de los equipos de limpieza, además de la realización de sonometrías, están teniendo éxito. La concejala ha defendido el valor de la mediación acústica, «en la que han tomado parte los vecinos», para «hacer compatible el derecho al descanso y al ocio», y ha recordado que los compromisos adquiridos por los gestores de la discoteca derivan de las reclamaciones de los residentes. Entre estos compromisos está la presencia de porteros que controlen los accesos a los portales, de personal de seguridad que impida conductas incívicas, mecanismos de control para impedir el acceso de personas problemáticas y el cambio de horarios.

«El despliegue de estos compromisos empezó el 7 de septiembre. Se aplicarán durante seis meses, aunque haremos un seguimiento mensual», de cuyos resultados serán informados los vecinos. «Tras esos seis meses habrá una reflexión» y se verá qué medidas tomar. «Hasta ahora, las valoraciones son positivas, aunque hay que relativizar, dada la premura», ha concluido Ibáñez de Maeztu.

La oposición

Esta valoración no ha sido compartida por los representantes de la oposición. Antes al contrario, EH Bildu, Udalberri, Goazen Bilbao y PP consideran que la discoteca sigue dando problemas y basan su argumento en las numerosas quejas que los residentes y de los responsables del hotel cercano al local les han tansmitido. Luis Eguiluz, portavoz del PP, ha asegurado que sigue habiendo «ruido excesivo tanto en el exterior como en el interior. Desde que ha vuelto a abrir, los vecinos siguen sin descansar».

Eguiluz también ha aludido a la tangana ocurrida a las puertas de otra discoteca en Uribitarte este fin de semana. «Otras zonas de la ciudad se empiezan a complicar. Todos tenemos en mente el video espantoso de Uribitarte. Esto, el ocio nocturno, no puede ser una piedra en el zapato del Ayuntamiento». «Les va a parecer una boutade», ha añadido, «pero a mí me gustaría a que el alcalde o alguno de ustedes pase una noche de viernes o jueves de madrugada en la residencia de algún vecino o en la famosa habitación 107» del hotel situado junto a Moma.

Carmen Muñoz, de Udalberri, ha señalado que «las vecinas y vecinos son razonables». Quieren que se garantice su derecho al descanso. «Nadie tiene que sufrir esto. Ni algaradas ni peleas como la ocurrida este fin de semana en Uribitarte». Para Muñoz, «algo está fallando». Se ha mostrado partidaria de la solución mediada, «pero estos vecinos llevan desde enero sin poder dormir. Mediación sí, pero no a costa del sufrimiento de estas personas».

Desde EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga ha señalado que «evidenciar los problemas que causa Moma», cuando otras muchas discotecas no los generan, «no es criminalizar el ocio nocturno, es evidenciar una realidad». Según la edil, la discoteca reabrió «un jueves y el viernes ya estaba incumpliendo la normativa». Entre otros puntos, Ibaibarriaga ha hecho hincapié en cuestiones como la falta de continuidad en las sonometrías: «Los técnicos no están disponibles las noches de los jueves y los martes. SI hay un incumplimiento en esos días, no tenemos técnicos que lo vean».

Por su parte, Samir Lahdou, de Goazen Bilbao, señaló que «no nos gusta este tipo de mediación, porque entendíamos que los vecinos nada tenían que mediar y lo que había que hacer era trabajar para que la discoteca cumpliera la normativa». Recordó que «se pide paciencia a los vecinos, pero ¿hasta cuando?». Considero que las medidas adoptadas no van a ser eficaces. Pidió «que se cumpla la norma, que es lo básico, pero que también se trabaje en potenciar otro modelo de ocio entre los jóvenes».