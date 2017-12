¿Somos de Olentzero, Papá Noel o los Reyes Magos? Una empresa vizcaína decide averiguarlo 02:18 Una agencia de publicidad de Las Arenas promueve la 'Primera Consulta Popular Navideña' para elegir al personaje favorito de los vascos en estas fechas MARTA MADRUGA Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:37

A las elecciones catalanas les ha salido un duro rival como tema de conversación en las sobremesas de estas navidades, la 'Primera Consulta Popular Navideña', un sondeo que recurre a la democracia para resolver una de las dudas más trascendentes de la Navidad vasca: ¿En Euskadi somos más de Papá Noel, Olentzero o los Reyes Magos?. La empresa de publicidad ROS, en Las Arenas, es la promotora de esta curiosa iniciativa, «todos los años nos surge la misma pregunta cuando estamos preparando las ilustraciones para las felicitaciones de Navidad que enviamos a nuestros clientes, ¿a quién ponemos?», explica la creativa Cristina Guezuraga. Una duda que están dispuestos a resolver, de una vez por todas, implicando a toda la población vasca.

Aunque en esta votación han decidido prescindir de las urnas y recoger los votos a través de su página web, cada candidato cuenta con una elaborada campaña electoral. No faltan hilarantes vídeos protagonizados por el Rey Melchor, Olentzero y Papá Noel, cartelería y hasta eslóganes publicitarios. Los promotores aseguran que se trata de «una campaña limpia, sin insultar, sin faltar al contrincante y sin hacer falsas promesas tipo 'si me votas te bajo los impuestos'», pero cada candidato enarbola sin pudor sus puntos fuertes.

Así, Olentzero no duda en justificar su «imagen de duro» y no ser «muy efusivo» porque «así somos los vascos», y coincide con Papá Noel en que es mejor recibir los regalos el 24 de diciembre porque «así tienes toda la navidad para jugar con ellos». Melchor, en representación de sus compañeros de andanzas, rebate a sus contrincantes asegurando que el día 6 de enero «si no te gustan los regalos los puedes devolver al día siguiente, que ya han empezado las rebajas». Al mensaje conservador de los Reyes Magos «que salen en la biblia», se contrapone el de un Papá Noel muy cosmopolita y el del carbonero, el más euskaldun de todos ellos, que asegura que ya ni fuma ni bebe pese a que se empeñen en dibujarle siempre con pipa.

«Nos hubiese gustado poder contar con los verdaderos protagonistas para los vídeos, pero a estas alturas estaban ya muy ocupados», lamenta Cristina, «así que para la campaña hemos tenido que recurrir a la ayuda de un compañero de la agencia que los ha interpretado a todos», aclara.

Una consulta «no vinculante»

Más allá de ahondar en las preferencias de los vascos a la hora de recibir sus regalos, desde ROS aseguran que el objetivo de esta votación es «divertir a los participantes con una votación desenfadada», a pesar de que sea difícil no encontrar cierto paralelismo con la situación política actual. Para tranquilizar a los votantes, aseguran que los resultados no son vinculantes, «el menos votado no va a desaparecer del folclore navideño y ni habrá represalias», explica Cristina Guezuraga. Por si acaso, las votaciones son anónimas, «solo pedimos un email para llevar un recuento y que no se dupliquen los votos», así tampoco hay posibilidad de que ninguno de los candidatos se tome la revancha en forma de carbón estas navidades.

Las urnas estarán abiertas hasta el día 7 de enero a través de la web, pero también se puede votar de forma presencial en la misma agencia. El martes 9 de enero darán a conocer los resultados.