«Un niño muerto no se mueve, me lo quitaron» Leticia Medina, Margarita Calvo y Charo Ruano no arrojan la toalla y siguen buscando. / Pedro Urresti La Asociación Bebés Sustraídos Bizkaia pedirá al pleno de Bilbao el libre acceso a los registros para poder investigar EVA MOLANO Miércoles, 20 junio 2018, 01:48

Marga Calvo, de 66 años, vecina de Bilbao, dio a luz a un bebé en 1965 en un hospital de Santurtzi. Entonces tenía 22 años, uno menos que su marido. Ella era secretaria y él, proyectista. Estaban muy ilusionados. Dos semanas antes de nacer, le hicieron una ecografía en la que pudo intuir que era un chico. Cuando llegó la hora, «yo sentía que se movía y ellos decían que venía muerto. También que no empujara, que a saber lo que salía. Di a luz, me durmieron y cuando desperté, no me dejaron verlo».

A su suegra le enseñaron uno que llevaba «como 25 días muerto. Estaba macerado, muy estropeado. Decía que era muy grande, que ya estaba criado». A su marido, le dieron una cajita de zapatos precintada para que la llevara al cementerio, donde se «ocuparían de todo». Ambos prefirieron que el silencio y el tiempo fueran reduciendo el dolor, apaciguando la voz que les corroía por dentro. Tuvieron más hijos. Y el vacío se fue llenando con el amor por los nuevos bebés, aunque el agujero en el alma permaneció.

Ella comenzó a indagar. Encargó un estudio grafológico del análisis de la placenta que sustituyó a la autopsia, y estaba «realizado por dos personas diferentes en tiempos distintos». Tampoco había documentación. «No hay legajo de aborto, no hay registro de enterramiento... Ninguna prueba de que haya nacido, ni muerto... Y en el hospital solo figura que entré de parto».

Su nieta nació en 2012. Y entonces, su marido, que hasta entonces jamás exteriorizó cualquier sospecha, deslizó: «Marga, nuestra nieta no cabe en esa cajita que nos dieron». Ella sintió entonces que su corazón se resquebrajaba y al día siguiente, fue al juzgado a poner una denuncia. La Fiscalía detectó indicios de falsificación en documentación oficial e instó al juzgado de Barakaldo a que investigara lo ocurrido, aunque, como en la mayoría de casos similares, la juez decretó que el delito habría prescrito, por lo que no había opción a investigar. «Me dijeron que lo tenía que haber reclamado antes de 1993», explica con amargura. Ella solo buscaba la verdad. Y sobre todo, reparación y justicia. «Un niño muerto no nace así. A mi hijo lo sentí constantemente y nació como sus hermanos. El parto duró siete horas, di a luz sin oxitocina ni anestesia. Salió solo. Mi hijo no está enterrado, por lo tanto está vivo. Al menos para mí. Me lo quitaron».

«Datos secuestrados»

La de Marga es una de las historias que pueden escucharse en las charlas de Itxaropena, la Asociación Bebés Sustraídos de Bizkaia, que intervendrá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Bilbao. Denunciarán la existencia de casos en varios hospitales públicos y privados y pedirán datos del padrón, y a la sociedad Bilbao Zerbitzuak, que gestiona los cementerios, libre acceso a los certificados literales de enterramientos entre 1955 y 2000. Así podrán constatar si hay registros de inhumaciones y contradicciones entre sus informes y los de los hospitales. La agrupación cuenta con 70 socios que buscan a hijos o hermanos, o adoptados que desean encontrar a sus madres biológicas. Aunque saben que sus familiares pueden estar en cualquier parte.

«De Bilbao a Canarias había mucho tráfico de niños», explica Charo Ruano, de 57 años, que busca a su hermana. Ella pidió el legajo de aborto de su madre y estaba lleno de tachones, con los datos escritos encima de los de otra mujer. «¿De quién fue el aborto entonces?», se pregunta. La Asociación también pedirá que Osakidetza facilite documentación «porque nuestros datos personales están secuestrados» y poder crear una oficina de atención. Así ayudarían a «las familias que ven que en el cementerio no está inscrita la cajita que ellos entregaron; y a otra gente, como a los que se han enterado con más de 30 años de que son falsos biológicos y estaban inscritos como tales». Exigen, además, que los casos se investiguen de forma conjunta. «Así verían la unión. Pero cogen los casos uno a uno, y los archivan». En el registro civil de Bilbao han desaparecido los legajos de aborto de antes de 1995.