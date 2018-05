Ningún centro de Bizkaia aplica la nueva ITV Un operario realiza una inspección de los bajos del vehículo en el centro de Trapagaran. / FERNANDO GÓMEZ La normativa que entró en vigor el domingo tiene un año para desarrollarse y hasta septiembre no se generalizarán los análisis por ordenador JOSÉ DOMÍNGUEZ Martes, 22 mayo 2018, 01:03

Desde primera hora de la mañana, el revuelo era ayer importante en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Trapagaran. Las operadoras de sus seis mostradores no daban abasto para atender a todos los conductores que querían pasar la revisión de sus automóviles. La mayoría sin cita previa. Todo, según los empleados de las instalaciones, por el temor que ha provocado la entrada en vigor de la nueva normativa que regula el sector, que trata de armonizar las inspecciones con las que se realizan en Europa. El mayor cambio consiste en realizar un análisis informático sobre la emisión de humos de algunos vehículos. «Es de locos, la gente no sabe que estamos trabajando como siempre», confesaban.

Lo cierto es que el desconocimiento de los automovilistas era total sobre los nuevos criterios a aplicar. Ni siquiera Emilio Varela, que hace apenas diez días ya había superado la prueba con el temido ordenador en una estación de Galicia. «Hoy he traído el coche de mi hijo, más nuevo que el mío, y no me han pedido nada más que lo de siempre», se sorprendía este vecino de Barakaldo.

En su contexto 409.573 revisiones de ITV se hicieron el año pasado en las cuatro estaciones que funcionan en Bizkaia (Amorebieta, Trapagaran, Zamudio y Arrigorriaga), en régimen de concesión administrativa. Esta cifra supone un aumento del 0,85% respecto a 2016. Un 14,24% de suspensos de los exámenes realizados en 2017 dieron como resultado que el coche no era apto para circular, apenas tres décimas más que un ejercicio antes. 12,1 años. Es la edad media del parque móvil que circula por las carreteras del territorio, si bien uno de cada tres matriculados atesora ya 15 años o más. Control de luces y frenos Además del control de los gases, las luces y los frenos son las deficiencias más frecuentes que se encuentran en una ITV junto al estado de la suspensión y de los neumáticos. Las sanciones por incumplir la normativa oscila entre los 200 y los 500 euros. 47,50 euros es el coste de pasar la revisión de la ITV en el territorio. Se trata de una tasa regulada por el Gobierno vasco. En algunas comunidades, el precio está liberalizado. Los lugares más caros para cumplir con el trámite con un coche diésel son Madrid, Valencia y Cantabria.

Los responsables de las cuatro instalaciones que prestan este servicio en Bizkaia aseguraban que sí que han empezado a incorporar «los primeros cambios» para adaptarse a la nueva normativa, «pero vamos poco a poco». Aunque a reglón seguido admitían que en ninguna había aplicado ayer el análisis del vehículo mediante la herramienta de lectura informática, denominada 'sistema de diagnóstico a bordo (BOD). Entre otras razones porque, según reconocieron ayer fuentes del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, porque tienen un año para formar adecuadamente a sus trabajadores y hacerse con los equipamientos necesarios. Pero, sobre todo, añadieron, «porque hasta el 10 de septiembre en realidad no se pueden utilizar los resultados del estado del vehículo que den los ordenadores».

Sólo turismos «desde 2011»

El uso de estos equipos, por tanto, todavía es voluntario y «experimental, y cada centro los va adquiriendo en función de sus propias previsiones». «Los pondremos en marcha cuando los tengamos bien probados y a punto», remarcaron desde los centros de ITV. Según el Ejecutivo autónomo, ya pueden consultar el manual actualizado con el nuevo sistema «en la página web del Ministerio de Industria».

«El límite de emisión de gases no cambia nada, sólo su analítica» Los responsables del Gobierno vasco salieron ayer al paso ante «la alarma injustificada» creada en torno a la nueva normativa que desde el domingo está vigente en los centros de ITV. «Todos los cambios que se van a producir son a nivel interno, de la empresa gestora», subrayaron. A su juicio, no afectarán al usuario porque «el límite de emisión de gases no cambia nada, sólo su analítica». A lo mucho, reconocieron, se notará en una mayor duración de cada prueba. Un problema que ya ha denunciado el Real Automóvil Club Vasco-Navarro, para quien este aumento de la espera puede venir acompañado también por otro del precio de la revisión para compensar así la compra de equipos y la formación laboral.

Por otro lado, Luis Rivas, secretario general de la patronal del sector en España (AECA), puntualizaba que tampoco todos los vehículos van a ser sometidos a esta diagnosis por ordenador. «Esta novedad sólo afecta a los denominados Euro 5, matriculados a partir de 2011, y Euro 6, fabricados desde 2013», remarcó. Para controlar las emisiones de los comprados antes de esas fechas, «como no tienen conexión OBD», se seguirá midiendo la salida de humos del tubo de escape, «que también se mantendrá en los nuevos para redoblar los análisis».

Ajenos a estas cuestiones, algunos conductores aseguraban percibir ya los primeros cambios en la revisiones. Como «poner lo primero de todo el control de gases para suspenderte de salida si no cumples», explicaba en la ITV de Trapagaran la santurtziarra Maite Moreno. «Ahora, además, te remarcan bien claro en la ficha técnica del coche los kilómetros con los que pasas la inspección, así que este dato ya no se podrá manipular», añadía Oscar, que había venido desde la localidad alavesa de Okendo.