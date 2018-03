«Vendrá un cambio radical en nuestras empresas con la inteligencia artificial» José Luis Jiménez. / E. C. El colegio de los Josefinos de Orduña acoge esta tarde unas jornadas para familias sobre el futuro laboralJosé Luis Jiménez Brea Coordinador Club de Roma ASIER ANDUEZA ORDUÑA. Viernes, 16 marzo 2018, 01:00

El colegio de los Josefinos de Orduña celebra esta tarde la primera de sus jornadas sobre educación y el futuro laboral de los jóvenes. Entre los ponentes que participarán en el ciclo, que arrancará a las 18.00 horas, estará José Luis Jiménez Brea. Este humanista, coordinador en Euskadi del prestigioso Club de Roma, organización que reúne a intelectuales de diferentes ámbitos, ha trabajado en Grupo Mondragón, Arteche, Formica e Innobasque, por lo que es consciente de la constante evolución del sector empresarial.

- ¿Qué es el Club de Roma?

- Varios intelectuales lo crearon en 1968 en Roma para analizar hacia dónde va esta sociedad y presentaron un estudio muy influyente sobre los límites del crecimiento. Existen en muchos países grupos de reflexión sobre lo que nos viene. Conviene conocer las tendencias para poder adelantarnos y prepararnos para afrontarlas.

- ¿Hemos evolucionado en esta sociedad?

- Si analizamos nuestra sanidad o educación, hemos avanzado mucho. Ahora el 85% de los humanos sabemos leer y escribir, y en 1880 uno de cada cinco jóvenes menor de 15 años fallecía, algo que ahora no pasa. También estamos viviendo una estabilización de la población mundial porque cada vez más gente tiene acceso a la educación y hay mucha más educación sexual. Luego, nos queda afrontar los retos de la actualidad y el futuro.

- ¿Y cuáles serán esos retos?

- Sobre todo vendrá un cambio radical en nuestras empresas con la inteligencia artificial y los robots. Esto va a traer cambios en los puestos de trabajo, dicen que será una revolución como la que produjo la utilización de las locomotoras. Esto traerá entre 400 y 800 millones de puestos, y la sustitución de puestos de trabajo tradicionales propiciará la creación de labores de investigación.

- ¿Qué les quiere explicar a los alumnos de los Josefinos?

- Bueno, como me han explicado, además de jóvenes, suelen acudir padres y abuelos. Está bien, también son prescriptores. A mí me han invitado para que hable del futuro laboral y de los puestos de trabajo emergentes que harán falta. Les explicaré lo importante que será una formación constante y que todo va a ser muy cambiante, pero a la vez apasionante; todo girará alrededor del conocimiento y no tanto del capital como hasta ahora.

- ¿Las organizaciones serán más horizontales?

- Sin duda estos cambios harán cambiar a las empresas de un pensamiento en el que un gerente organizaba las tareas de cada departamento a unas organizaciones más horizontales donde el trabajo en grupo será primordial. En Estados Unidos ya se está priorizando a la gente por su capacidad de adaptarse y de aprender más que por sus estudios. Es la tendencia.