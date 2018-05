Vecinos de Usansolo denuncian el «caos» de tráfico creado por una tala Operarios regulan el tráfico en la zona. / U.H. Afean que se cortaran árboles a la hora de entrada al colegio y que la Policía Municipal no regulara la circulación ASIER ANDUEZA GALDAKAO. Jueves, 24 mayo 2018, 02:00

El «caos» se adueñó de la cirulación de Usansolo el pasado martes por la mañana. Un desorden que también afectó a la relación que mantienen sus vecinos con el Ayuntamiento de Galdakao y, más concretamente, con la Policía Municipal. El origen de este conflicto fue la tala de unos tilos que llevaron a cabo varios operarios. Los trabajadores ocuparon parte de la carretera y eso conllevó una afección al tráfico porque «no había nadie para regularlo, un trabajo que finalmente realizaron los propios operarios al encontrarse con tal desaguisado», denuncian los residentes de este barrio. Los árboles se encuentran en las inmediaciones del colegio público, y las labores se llevaron a cabo justo cuando los niños iban a la escuela. «El acceso estaba cortado, por lo que el caos fue total porque la gente pasaba por donde podía, corriendo un grave peligro», aseguraron desde Usansolo Herria, partido que defiende la conversión de esta zona en municipio.

Ante esta situación, fueron avisados los agentes, que, según UH, respondieron que «ellos no tienen que regular el tráfico en Usansolo». El equipo de gobierno, sin embargo, desmintió que la conversación se produjera en esos términos, sino que el uniformado explicó que «la Policía Municipal sólo regula el tráfico escolar en Juan Bautista Uriarte por el volumen de tráfico y por ser la arteria principal del municipio. No es que no se vaya a Usansolo, sino que a esas horas no se va a ningún otro entorno escolar para el mismo objetivo como Bengoetxe, Aperribai, Urreta o Egia». Portavoces municipales también subrayaron que «es habitual que los operarios regulen el tráfico en ese tipo de obras», en las que la guardia urbana supervisa «que ese control sea el adecuado y, en el caso de que se produzcan situaciones potencialmente peligrosas o conflictivas, se sumen a esa regulación, aspecto que no se dio en el caso del martes por la mañana».