Vecinos de Orduña entregan 447 firmas para que el busto de Fandiño se coloque en el centro Los vecinos entregaron ayer las firmas en el registro municipal. / E.C. Algunos residentes de la ciudad no están a favor de que se instale en la plaza de toros puesto que no tendrá la misma «visibilidad» ASIER ANDUEZA ORDUÑA. Jueves, 19 abril 2018, 02:00

447 vecinos de Orduña han firmado una petición dirigida al Ayuntamiento para que el busto que se está realizando para homenajear al torero local Iván Fandiño se coloque en el centro de la ciudad, concretamente enfrente de donde reside su familia, en una de las bocacalles que dan a la Foru plaza, y no en el coso taurino. Representantes de la plataforma que impulsa esta petición entregaron las rúbricas en las dependencias de la Administración local ayer al mediodía y pidieron al equipo de gobierno «una contestación en 48 horas». «Confiamos en que se tenga en cuenta la petición de los orduñeses y podamos poner en valor la figura de Fandiño en nuestro pueblo», explicaron tras la entrega.

Este grupo de personas añade además que, tras hablar con la familia del diestro, que falleció corneado en una corrida en la plaza de la localidad francesa de Aire Sur l' Adour el 17 de junio, «antes que colocarlo en la plaza de toros verían con buenos ojos que por los menos se instale en un lugar más visible como podría ser la plaza ubicada en el interior del balneario».

El 6 de mayo a las 12.30 horas está prevista la inauguración del busto erigido en homenaje a Iván Fandiño en un acto en el que habrá un aurresku de honor y la actuación de la cantante Inma Vilchez, autora de una canción en honor al diestro. La comisión que se organizó para confeccionar el programa de actividades, que se ha ido reuniendo una vez cada quince días, decidió que se pusiera el busto en un lugar céntrico de Orduña, en el que «tenga visibilidad». Sin embargo, cuando se propuso este emplazamiento, el Ejecutivo local prefirió que se colocara en la plaza de toros.

A favor o en contra

A juicio de los representantes municipales, la Foru plaza «es el lugar más público que tenemos y no lo vemos adecuado para instalar el busto porque se deben respetar todas las opiniones y sabemos que en Orduña no está todo el mundo a favor de los toros». La plataforma de vecinos que pide el traslado de la estatua al centro considera, no obstante, que «la polémica que ha surgido no tiene nada que ver con estar a favor o en contra de los toros, sino que solo se quiere homenajear la figura de un vecino que ha llevado en los últimos años el amor por su pueblo por todo el mundo».