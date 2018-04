La sociedad urbanística de Basauri gestionará los realojos Oficina de Bidebi en Lehendakari Aguirre. / E.C. Bidebi ayudará al Consistorio a ejecutar el plan de regeneración de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe LEIRE PÉREZ BASAURI. Martes, 10 abril 2018, 02:00

El reloj para la regeneración de Basauri se pone en marcha. Una vez que el Ayuntamiento ha iniciado los contactos con Bilbao Ría 2000 para suspender el convenio que se firmó hace más de una década y que legitimaba a la sociedad urbanística para encargarse de la metamorfosis, el Ejecutivo local ha aprobado una encomienda de gestión por la que la sociedad municipal Bidebi se encargará de parte de la operación. En la práctica significa un paso más en el camino iniciado por el Consistorio para desligarse de la entidad estatal y acometer por sí solo la transformación del municipio.

A través de un decreto, y una vez aprobado de forma definitiva el plan especial de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe, el Gabinete de Andoni Busquet ha decidido tirar de la experiencia de la sociedad municipal de urbanismo y vivienda y sumarla a la intervención, que tendrá un coste de 25 millones de euros. Según explicaron ayer portavoces del Ejecutivo local, asumirá «la gestión de un parte, no la principal», del desarrollo, y el Ayuntamiento seguirá siendo el encargado de las actuaciones «de mayor calado».

En este sentido, desde el equipo de gobierno recordaron que procedimientos similares se han llevado anteriormente a cabo en otras zonas como San Miguel Oeste y, de hecho, Bidebi se creó hace más de una década precisamente para gestionar los procesos urbanísticos en el municipio. En San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe asumirá los trámites administrativos, algo que no es una cuestión baladí. Por ejemplo, sus técnicos confeccionarán la relación de bienes afectados por la operación, gestionarán las ayudas de rehabilitación de los inmuebles que se vayan a consolidar y que no se derriben e incluso colaborarán con Adif en la liberalización de terrenos. Asimismo, participarán en la redacción del proyecto de urbanización del ámbito. Pero además, serán los encargados de llevar a buen puerto otros trámites no menos importantes como son los realojos. La oficina municipal ya ejecutó este procedimiento en Sarratu.

Aprobar en el pleno

Bidebi será el encargado de recopilar la documentación que acreditará la propiedad de los inmuebles, también asesorará sobre las valoraciones e incluso encargará las obras de tapiado de las viviendas en desuso mientras son demolidas para evitar eventuales ocupaciones. Para ello mantendrá una relación de cooperación con los distintos departamentos municipales involucrados en la operación.

El Ayuntamiento, por su parte, se encargará de «la venta de solares, las obras de urbanización de importes más elevados, etcétera». Intervenciones que deberán ir «a pleno» cuando por «el importe o la naturaleza de la gestión sea necesario y siguiendo los trámites administrativos oportunos, así como dando cuenta a los partidos, como siempre se hace».

El pasado mes de marzo, el Consistorio aprobó de forma definitiva el plan de regeneración de los barrios de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe, una actuación en la que se levantarán 277 viviendas, 150 plazas de aparcamiento y más de 15.000 metros cuadrados de zonas verdes.