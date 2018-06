El Sarea Fest de Ugao crece a dos días con ocho grupos y un concierto coral Detalle del cartel de Sarea Fest. / E.C. A. ANDUEZA UGAO-MIRABALLES. Jueves, 14 junio 2018, 02:00

Este fin de semana la música se adueñará de los bares de Ugao con la cuarta edición del Sarea Fest, programación que fomenta la presencia de grupos que se encuentran fuera de los circuitos oficiales y potenciar las posibilidades que ofrece la calle. «El objetivo es sacar la música a la villa y crear muy buen ambiente en el pueblo», añaden desde el colectivo Sarea Sound System.

Las ocho formaciones tocarán en las inmediaciones de una docena de negocios del municipio, «unos establecimientos que nos han ayudado mucho estos años pero que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, este año no tendrán que aportar ninguna cantidad de dinero», celebra Gorka Chamorro, uno de los promotores del evento. En esta edición, el festival crecerá y «ocupará dos días en vez de uno. Al final, nos dimos cuenta de que había que colocar a Ugao en el panorama musical del circuito de Euskadi».

De esta manera, mañana abrirá la celebración la actuación de Sarea Txiki y Sarea Abesbatza, corales del municipio que, en Herriaren Enparantza -en caso de lluvia en el instituto-, estarán acompañadas por el grupo de danzas local Etorki.

El sábado será cuando lleguen las bandas a los bares. Las actuaciones comenzarán con Moonshine Wagon, a las 12.30 horas, en la zona del Beti y el Massi. Tomará el relevo, a las 13.30, The Pushermen, grupo que tocará en el entorno del Anaiak y el batzoki. Una vez terminada la hora del poteo, para arrancar la tarde, The Dolphiners darán la nota a las 17.00 en el Zelai, mientras que a las 18.00, entre Patxi y Lurdes, será el turno de The Binilo's.

La programación seguirá a las siete de la tarde con Mumia (Aker y Laiona), a las 20.00 con Ou Mama! (Felipe) y a las 21.00 con Susterbacks (Berezi). Pondrá el colofón a las diez de la noche Zazkel (Dorretxea y Nerbion).