«Todos sabíamos lo que había. Era cuestión de tiempo que les pillasen» La entrada al 'after', cerrado de forma cautelar. / A. A. Vecinos y trabajadores de Arrigorriaga califican el lugar como «perfecto» para abrir una discoteca ilegal debido a la escasa actividad del polígono ASIER ANDUEZA Miércoles, 25 abril 2018, 23:23

Tiene más de 60 años, carece de control de entrada y muchas empresas que lo ocuparon han cesado ya su actividad. Estas características convierten al de Atxukarro en un polígono casi «fantasma». Allí los fines de semana apenas había actividad industrial aunque sí mucho movimiento de coches. Al menos hasta este domingo, cuando la Ertzaintza y la Guardia Urbana realizaron una macro redada en un 'after' que funcionaba de forma ilegal -carecía de licencia de discoteca- en el local del antiguo restaurante que llevaba el nombre del polígono.

«Todos sabíamos lo que había. Este polígono es perfecto para instalar un 'after', pero era cuestión de tiempo que les pillasen» dice Luis, un trabajador de la empresa Kaefer Aislamientos, que tiene sus almacenes pegando al asador Atxukarro. Antonio Gómez, otro trabajador de la zona, recuerda que más de un fin de semana ha tenido que acudir al polígono y ha coincidido con el negocio ilegal abierto. «Esos días había problemas para aparcar, porque estaba atestado de coches», recuerda. Eso sí, también añade que él no ha tenido en los meses que ha estado abierto el 'after' -cerca de un año- problemas con la clientela que acudía a este local. «Si les pedías que te hicieran un hueco o que retiraran algún coche mal aparcado para que pudiésemos entrar con el camión o acceder a la nave lo hacían sin poner ningún problema», asegura.

Donde la actividad de esta discoteca sin licencia sí causaba molestias era en las viviendas más próximas. El volumen de la música a primera hora de la mañana solía ser de tal envergadura que «retumbaba el pueblo, y sobre todo el barrio de Lombo», aseguraron el pasado domingo los propios residentes. Los vecinos eran conscientes de que en este lugar apartado se cometían diversas ilegalidades y se consumían sustancias estupefacientes.

La de este domingo no fue la primera intervención de los cuerpos policiales en este local. Pero la Ertzaintza y la Guardia Urbana organizaron un dispositivo contra el consumo y venta de drogas este día, ya que sabían que el 'after' tenía programada una matinal con distintos DJs -se había anunciado a través de las redes sociales- y se esperaba una presencia importante de clientes.

Los agentes, arropados por la Unidad Canina, identificó a unas 70 personas en el interior del recinto. En la operación se incautó diversas cantidades de droga, una pistola de descargas eléctricas -taser-, armas blancas y una porra extensible.

Los policías no realizaron ninguna detención, aunque sí se cursaron sanciones por posesión de drogas. La Policía Local de Arrigorriaga fue, por su parte, la encargada de clausurar de forma cautelar el establecimiento por incumplimiento de la ordenanza reguladora de los horarios y por carecer de la licencia necesaria para este tipo de eventos.