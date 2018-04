Retiran un pony que deambulaba por el parque de Bizkotxalde de Basauri

Los basauritarras han podido contemplar por segunda vez en pocos días a un pony deambulando por la zona de Bizkotxalde. En este parque precisamente una patrulla de la Policía Local lo ató en la madrugada del viernes a un árbol para evitar que supusiera un peligro para viandantes y coches. Ayer por la mañana el animal fue retirado después de que los agentes localizasen al dueño. «Se ha atado temporalmente en un árbol situado en un parque amplio, rodeado de zona verde, hasta conocer la identidad del dueño, identificación que no se ha podido verificar hasta primera hora de la mañana», explicaron portavoces municipales. El abandono del animal acarreará una «denuncia» y se incoará un «expediente sancionador». No es la primera vez que un equino aparece en esta zona y genera críticas de vecinos y de grupos animalistas, que censuran que «esto sólo pasa en Basauri». «Aquí es el único sitio en el que a la Policía se le ocurre atar un animal y no sabe quién es el propietario, aunque nosotros tenemos claro de quién es. Otras veces también se han abandonado animales similares», recriminó ayer Kontxi Reyero, presidenta del Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia, que en los últimos años ha criticado al Consistorio por el uso de animales en eventos lúdicos.