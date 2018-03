El primer premio del concurso del cartel de 'Ochomayos' vuelve a casa Hurtado muestra el cartel que le ha dado la victoria. / E. C. Tras tres años de hegemonía murciana, 'Danak piloira!', de Iñigo Hurtado, será la imagen de las fiestas ASIER ANDUEZA ORDUÑA. Sábado, 24 marzo 2018, 01:00

Durante los últimos tres años, el murciano Rubén Lucas había puesto la imagen a los 'Ochomayos' firmando el cartel anunciador. Pero, en este 2018, quien ha seducido al jurado ha sido Iñigo Hurtado, vecino de Orduña. El autor de 'Danak piloira!' (todos al pilón) es natural de Amurrio, aunque reside en la ciudad vizcaína desde hace una década. De 41 años, parece que le ha acompañado la suerte del principiante, puesto que es la primera vez que se presenta.

Reconoce, de hecho, que «siempre le estaba dando vueltas a la cabeza pero nunca se me había ocurrido ninguna idea que me gustara, hasta que me he animado este año». Y lo ha hecho con una propuesta en la que ha huido de tópicos.

Acostumbrado a este tipo de montajes (tiene en Llodio una empresa de interiorismo), se ha inspirado en lo que no se ve de los festejos. «Si miras los presupuestos, no hay mucho dinero para las fiestas, y la mayoría de actos se pueden hacer gracias a las asociaciones del pueblo. Es un homenaje a su trabajo», afirma. De esa manera, de la fuente salen los nombres de colectivos involucrados en el día a día de la localidad. También indica que «durante los últimos años se ha recurrido mucho a sacar los elementos más típicos como Bihotza, las cigüeñas, los dantzaris... Yo he querido reflejar otro elemento menos utilizados como es el pilón, el centro neurálgico de la ciudad». Además de citar a las asociaciones deportivas y culturales, aparecen una serie de nombres de vecinos de Orduña.

Arrate Montejo e Itsaso Álava han ganado en alevín y Eider Montejo y Eneko Álava en infantil

Y es que pretendía que su propuesta fuera «un reflejo de lo que son las fiestas: la unión de todas las personas, las asociaciones y los grupos de Orduña porque son el alma de la fiesta». Por llevarse el primer premio, Ignacio Hurtado recibirá 500 euros. Su trabajo, igual que los del resto de participantes, podrá verse en una exposición que permanecerá en La Alhóndiga hasta el 6 de abril.

Este no ha sido un año especialmente prolífico en cuanto a propuestas se refiere. En categoría de adultos solo se han recibido 5 obras, y 13 en infantil. La más numerosa ha sido la alevín, con 42 dibujos. Entre 4 y 9 años, los ganadores son Arrate Montejo, de 6 años, e Itsaso Álava, de 4; y de 10 a 14 Eider Montejo (11 años) y Eneko Álava (13).