El presupuesto de Etxebarri crecerá un 8% hasta alcanzar los 11,3 millones La semipeatonalización de Egetiaga Uribarri será la principal actuación. / E. C. El Ejecutivo contempla la semipeatonalización de Egetiaga Uribarri para descongestionar de tráfico el entorno del Ayuntamiento LEIRE PÉREZ ETXEBARRI. Viernes, 8 diciembre 2017, 01:00

A falta de menos de un mes para cerrar el año, el Ejecutivo local de Etxebarri está trabajando en el presupuesto que manejará en 2018, un documento que ha presentado en comisión a la oposición y que contempla un incremento de un 8% con respecto al año pasado. Así, ascenderá hasta los 11,3 millones de euros la cuantía que podrá gastar el Ayuntamiento a lo largo del próximo ejercicio, la cifra más alta de los últimos años. El aumento se debe sobre todo a la mayor aportación de Udalkutxa, prevista en 800.000 euros más. La cifra que el fondo de la Diputación entregará a la localidad podría ser superior, pero, hasta que se conozca definitivamente, los responsables municipales prefieren ser «prudentes» en el gasto y no tener que después devolver más de lo invertido, algo que ha ocurrido en los últimos años, explica el alcalde, Loren Oliva. «2018 es año preelectoral. Esperamos que los aumentos se consoliden en los próximos años y no pase como en el pasado», señala el primer edil, que pretende aprobar la propuesta en el próximo pleno.

El incremento de fondos permite al Ayuntamiento manejar mayor importe para inversiones, aunque no podrá gastar la totalidad si no quiere contravenir la regla de gasto aprobada por el Gobierno español a las instituciones locales para evitar el endeudamiento, una imposición que en el caso de la localidad no era necesaria puesto que las arcas municipales generan año tras año superávit. Para cerrar la legislatura, el equipo de gobierno iniciará la renovación del Plan General de Ordenación Urbana, y contratará a la empresa que estudiará las posibilidades del municipio y hacia dónde se dirigirá su desarrollo en la próxima década.

En el área de Urbanismo, Obras y Servicios se contempla una de las obras anunciadas en los últimos años y esperada por los residentes: la semipeatonalización de la calle Egetiaga Uribarri, con un coste de alrededor de 325.000 euros. De esta forma, los responsables municipales reducirán el paso de vehículos en el entorno del Ayuntamiento y priorizarán las zonas para el disfrute del peatón. Está previsto también invertir 50.000 euros en arreglar los parques de juegos del municipio y 30.000 euros más se destinarán a mejorar la eficiencia energética, un plan en el que el Ayuntamiento lleva los últimos años inmerso, y se contratará un peón.

Las inversiones potentes también recalarán en el área Sociocultural con la construcción de una zona cubierta en el colegio Kukullaga, que se adosará a la actual, que se ha quedado pequeña y que además se aislará. Estos trabajos costarán 220.000 euros, aunque el Ayuntamiento únicamente correrá con el 40% del gasto, ya que el 60% restante lo afrontará el Departamento de Educación del Gobierno vasco.

Mediación de conflictos

En Bienestar Social y Empleo se creará un servicio de mediación de conflictos y se incrementarán los fondos para el programa Zainduz, de ayuda a personas cuidadoras de dependientes. Otra de las novedades del año que viene será la puesta en marcha, en colaboración con el Gobierno vasco, de la Red Mugiment, que busca potenciar el ejercicio físico como forma de mejorar la salud. En el capítulo de personal, se ha acordado con los sindicatos zanjar la pérdida de poder adquisitivo con un incremento del 1,5% de los salarios si hay fondos y se realizará una valoración de los puestos de trabajo.