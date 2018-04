«Los polideportivos de Basauri se caen a pedazos», denuncian los abonados Algunas de las pesas están oxidadas y en mal estado. / e.c. La dirección del Instituto Municipal del Deporte admite algunas de las quejas y cifra en más de 400.000 euros la cuantía necesaria para la reforma de los complejos LEIRE PÉREZ Miércoles, 25 abril 2018, 23:22

El Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Basauri adoptó hace seis años la nueva marca comercial Basauri Kirolak, una imagen más moderna que, sin embargo, no llegó acompañada de una mejoría de las instalaciones, utilizadas por uno de cada cuatro vecinos. O al menos eso denuncian los usuarios, que han trasladado tanto al Ayuntamiento, a través de instancias en el servicio de atención ciudadana, como a los grupos de la oposición sus quejas por el «mal estado» de algunas de las salas de los polideportivos. Y es que, según cifran desde el propio IMD, harían falta 400.000 euros para poner a punto los polideportivos de Urbi y Artunduaga, una cuantía que la Administración local no va a invertir al menos a corto plazo porque este año hará frente al cambio de césped del campo de hierba artificial, trabajos que costarán 200.000 euros.

Inaugurados hace más de dos décadas, los polideportivos están «cada vez peor; parecen gimnasios a la cubana, se caen a pedazos». «Se suben los precios y no mejoran los servicios. Por el dinero que pagas aquí, en Gernika tienes más cosas, y también los 'low cost' son más baratos. No revierten los ingresos en arreglos, los monitores han sufrido recortes y para encontrar uno te las ves y te las deseas, sólo están visibles en las horas punta», afirma uno de los usuarios que ha trasladado sus quejas al Consistorio. «Algunas máquinas están mal, otras se atascan y las taquillas no cierran bien; supongo que será una cuestión de invertir más dinero», añade Alazne Gómez, otra asidua a las instalaciones.

Julene Pabo, abonada de Basauri Kirolak, coincide en que «las máquinas de pesos están mal y, sobre todo, sería necesario que se comprasen más para trabajar las piernas». Estas y otras quejas las ha trasladado también al equipo de gobierno Basauri Bai, la marca de Podemos en la localidad. A su juicio, el ejecutivo local se está «olvidando de lo esencial, que es tener un equipamiento y unas instalaciones mínimamente atrayentes en la línea de lo que se oferta en otros municipios».

El Consistorio no invertirá en Artunduaga y Urbi, pero sí renovará el césped del campo de hierba artificial

181 cursos

Se remiten para reclamar mejoras a denuncias de los usuarios, algunas recurrentes, como por ejemplo que el suelo «está levantado» en el polideportivo de Urbi «desde hace años». Asimismo, «la maquinaria está muy vieja y oxidada, además de estar rotas las protecciones y resquebrajados los respaldos». La sala de actividades está separada por un toldo lo que provoca «problema de ruidos que ha generado quejas». Tampoco los vestuarios se libran de las críticas. «Están en mal estado y las duchas tienen poco caudal», afirman.

En Artunduaga la situación es similar. «Hay temas básicos como los enchufes que están en malas condiciones, incluso teniendo fuentes de agua próximas», advierten. La sala de fitness es una de las principales afectadas por el paso del tiempo. «Está en un estado lamentable, las paredes sucias, desconchadas y las máquinas son de cuando se construyó la instalación. La maquinaria está muy vieja, igual que la de Urbi», apuntan los usuarios.

Los enchufes en mal estado son otra preocupación de los usuarios. Además, las cuerdas de máquinas de ejercicio están rotas y los asientos de las máquinas, además de desgaste, tienen la espuma al aire por roturas. / E. C.

Los responsables del servicio deportivo admiten algunas de las quejas y recuerdan que «la crisis ha mermado la capacidad inversora e incide en una menor dotación económica para el mantenimiento y conservación de los edificios». «Somos conscientes de que hay carencias, pero esta situación económica nos obliga a alargar los ciclos de vida de los equipos y materiales; y a tener que priorizar el gasto en aspectos como seguridad y accesibilidad», precisan. En este sentido, apuntan que el Ayuntamiento ha destinado a mejorar la sala de fitness 60.000 euros en los últimos cuatro años, aunque reconocen que sería necesario dedicar otros 300.000 euros para ponerla a punto.

Inciden, en todo caso, en que Basauri Kirolak cuenta con siete instalaciones deportivas de 97.065 metros cuadrados en las que se ofrecen 181 cursillos con una capacidad de 3.395 plazas mensuales. «Son pocas las instalaciones públicas y privadas de Bizkaia que disponen de mayor abanico de instalaciones y servicios», defienden.