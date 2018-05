La Policía Municipal de Galdakao investiga la aparición de bandos falsos en los portales Detalle del bando falso que ha aparecido en los portales. / E.C. El alcalde afirma que la «usurpación de identidad flagrante» es tan «grave» que debían «tomar de inmediato cartas en el asunto» ASIER ANDUEZA GALDAKAO. Miércoles, 30 mayo 2018, 02:00

Unos bandos municipales pueden convertirse en delito, especialmente si quien no los emite es una institución, sino un particular o colectivo que se hace pasar por ella. Y eso es lo que ha sucedido esta semana en Galdakao, donde han aparecido en diferentes puntos de la localidad documentos falsos que imitan a las notificaciones oficiales. El alcalde, Ibon Uribe, adelantó ayer que la Policía Municipal trabaja para esclarecer la autoría de estos papeles, muy críticos con la gestión municipal en materia de vivienda y centrados en la juventud y sus problemas para emanciparse. Según avancen las pesquisas de los agentes de la guardia urbana, la Administración local decidirá si interpone o no una denuncia ante la Ertzaintza.

Desde el Ejecutivo local censuran que «en este anónimo bando se falsifica, alterándolo, el escudo municipal de Galdakao, así como el nombre del alcalde, dando la apariencia de que se trata de una comunicación oficial». Los autores encabezan el texto citando las dificultades que padecen los jóvenes de la localidad a la hora de irse de casa, y recuerdan la existencia de «1.080 viviendas vacías» en la localidad al tiempo que acusan al equipo de gobierno de fomentar «un modelo de urbanismo capitalista basado en la especulación inmobiliaria». «No activaremos ninguna política de vivienda dirigida al alquiler público y castigaremos duramente a quienes se organizan para dar uso a cualquier espacio vacío», dicen irónicamente en el bando falso.

El regidor, al que bautizan en el documento como «Iban Uribe», subraya que se trata de «un hecho que consideramos de la suficiente gravedad como para tomar de inmediato cartas en el asunto». «Siempre he defendido y lo seguiré haciendo la libertad de expresión, pero nunca falsificando la autoría de esas opiniones. Entiendo que este incidente, entre otras cosas, supone una usurpación de identidad flagrante, con lo que ello conlleva», prosigue. Se trata, de hecho, de un delito para el que el Código Penal establece penas de privación de libertad de entre seis meses y tres años.

El primer edil lamenta además que «algunas personas, escudándose en el anonimato, siguen pensando en el 'todo vale' para sus propias campañas». «A estas personas les digo que van por muy mal camino con este tipo de prácticas y les invito a que, si tan convencidos están de sus opiniones, sean consecuentes y den la cara para identificarse ante la ciudadanía con su propia firma», reclama.