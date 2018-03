La Policía de Basauri pone 147 denuncias por fraude al aparcar con tarjetas de discapacitados La grúa de Basauri retiró 23 vehículos que aparcaron en plazas reservadas a minusválidos. / E. C. A. CÁRCAMO BASAURI. Miércoles, 21 marzo 2018, 01:00

Las tarjetas que portan los vehículos conducidos por discapacitados para que puedan aparcar en plazas reservadas no siempre son utilizadas por sus dueños. Y la Policía Local de Basauri no es ajena a esa realidad. En los últimos doce meses, de hecho, la guardia urbana interpuso 147 denuncias, 139 de ellas administrativas, a conductores que no tenían derecho a usar una de las cartulinas acreditativas. «Su utilización fraudulenta es una práctica ilegal que atenta contra un modelo urbano que tiene en la accesibilidad universal y la inclusión dos de sus ejes fundamentales», recuerdan portavoces del Ayuntamiento.

Asimismo, ocho incumplimientos fueron tramitados por la vía penal. «Se trata de un delito de falsedad documental y, tras la confección del oportuno atestado, se da trasladado a los juzgados para la celebración de juicio oral», explican las mismas fuentes. Para la elaboración del informe, los agentes trasladan la tarjeta supuestamente falsificada a la Sección de Policía Científica de la Ertzaintza para que, tras su análisis y estudio, certifiquen su falsificación o validez. De las ocho investigaciones, cinco fueron por falsificación del propio documento y tres -que se produjeron la semana pasada- por usar la tarjeta de un familiar fallecido.

Los agentes contabilizaron esas infracciones en 51 puntos diferentes de la localidad. Además, la grúa municipal se vio obligada a retirar vehículos por esta razón en 23 ocasiones. Portavoces del Consistorio detallan que «la picaresca más común consiste en usar el distintivo de un familiar con movilidad reducida sin estar él o ella presente». En ese sentido, precisan que «la tarjeta se expide a nombre de la persona con discapacidad y sólo puede utilizarse cuando esa persona conduce el coche o cuando acompaña al conductor, y en este último caso solamente podrá estacionar el vehículo para que la persona con discapacidad suba o baje» de él.