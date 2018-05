El pleno de Basauri aprueba un mapa de ruido «sin ambición» Los trabajadores de limpieza llevaron sus reivindicaciones al pleno. / L.P. La oposición reclamó concreción, incluyendo PSE y EH Bildu, que se abstuvieron. El PNV criticó que los partidos no hayan presentado ideas LEIRE PÉREZ BASAURI Jueves, 31 mayo 2018, 23:58

La abstención de PSE y de EH Bildu permitió ayer al Ejecutivo local de Basauri, en manos del PNV, sacar adelante el plan del ruido, que ayudará a mitigar los efectos de los decibelios de más que se registran en el municipio a través de una batería de medidas hasta el año 2021. Sin embargo, la aprobación definitiva no estuvo exenta de críticas. La oposición al completo lamentó que el documento no tenga «ambición». Socialistas y abertzales dieron carta blanca a los responsables locales para que «empiecen a trabajar en algo concreto, porque quedan muchas cosas en el aire», destacó la portavoz del PSE, Soraya Morla. La edil recordó que en 2015 se presentó en comisión un mapa que daba la sensación de que «vivíamos en el Tirol, no había ruidos y yo pregunté que qué pasaba con el que generaba el tren». Desde la coalición soberanista fue el concejal Javi Valle el encargado de recordar al Gobierno que «se podían haber hecho unas mediciones más agresivas y no un mero trámite». «El documento no entra al fondo de la cuestión, daremos una abstención crítica para que el próximo plan se haga bien», manifestó.

El alcalde, Andoni Busquet, contestó directamente a las críticas y se defendió de las acusaciones diciendo que se ha hecho «un esfuerzo» para lograr un «consenso». «Hemos atendido las reclamaciones de la asociación de vecinos de El Kalero», recordó antes de reprochar que «criticáis que nos quedamos cortos en las medidas: podíais haber propuesto alguna en la tramitación». Adif volvió a ser el foco de sus miradas porque, subrayó, «es el gestor. Si no es la solución hablar con Adif para que cumpla, ¿cuál es?, ¿nos encadenamos allí?», sugirió.

Vías de Euskotren

El PP y Basauri Bai fueron más duros. El popular señaló que «parece que no hay ruido en Basauri». Y añadió que, para hacerse bien estas directrices, había que haber actualizado «el plan de movilidad». Mientras tanto, en la bancada de la formación afín a Podemos hicieron hincapié en que «también hay otros sitios que sufren las molestias, como es el caso de la zona de Ariz». «A Euskotren también hay que pedirle que actúe, este año tenía que estar hecho el proyecto para eliminar el paso a nivel de Urbi y no hay nada», reprochó Boby Galdós. El concejal no adscrito, Sergio Recio, lamentó que «todavía no se sepa las zonas que son de protección acústica especial. No se conoce todavía el pueblo».